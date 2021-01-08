أوقاف جنوب سيناء: لا مخالفات في المساجد خلال صلاة الجمعة

أكد الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، أن جميع الأئمة ومسؤولي المساجد ملتزمون بتطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة بفتح المساجد، ولم يتم رصد أي مخالفات تستدعي غلق أي من المساجد.

وقال وكيل وزارة الأوقاف، في تصريح له اليوم الجمعة، إن المواطنين بجميع المدن ملتزمون بالإجراءات الاحترازية، وحريصون على ارتداء الكمامات واصطحاب المصليات الخاصة بهم، و التباعد الاجتماعي، وعدم التجمع أمام المساجد قبل الصلاة أو بعد الصلاة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن حملات التعقيم والتطهير والتنظيف مستمرة يوميًا، ويجرى تطهير المساجد قبل وبعد أداء صلاة الجمعة بشكل دوري، بالتنسيق مع الإدارات الصحية بكل مدينة، وذلكم حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح أن حملة التعقيم والتطهير التي تجري كل يوم جمعة تتضمن تعقيم محيط المساجد من الخارج، وتعقيم كل جزء داخل المساجد حتى وإن لم يمسه أحد كإجراء احترازي نظرًا لإقبال لمواطنين على المساجد في صلاة الجمعة.

وأهاب وكيل وزارة الأوقاف، بجميع رواد المساجد بالاستمرار في الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية حافظ على سلامة الجميع.

وأشار إلى أنه جرى تخصيص خطبة اليوم للحديث عن إتقان الصنائع والمهن والحرف تأكيدا على قيمة الإتقان.

وقال الشيخ إسماعيل الراوي، خطيب الجمعة، إنه ينبغي أن يُصبح الإتقان جزءا من حياتنا وسمة من أبرز سماتها، مقرونا بكل ما يُصنع في مصر أو يُنتج فيها، وكذلك من تعلم في مصر أو تدرب فيها، موضحًا أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حرص على تخصيص خطبة اليوم للحديث عن إتقان الصنائع والمهن والحرف، تأكيدًا من الوزارة على قيمة الإتقان، كل في مجاله وميدانه، صانعا أم حِرفيا أم طبيبا أم مهندسا أم معلما أم إماما أم عاملا، أيًّا كان نوع العمل الذي يقوم به، خاصة أن الدين الإسلامي قائم على الإتقان، وإتقان العمل هو سمة الأمم المتقدمة، وعلينا أن نعمل على ترسيخ ثقافة الإتقان في كل شؤون حياتنا.