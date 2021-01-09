نائب محافظ جنوب سيناء تتفقد أعمال القافلة الطبية بوادي مندر بشرم الشيخ

قامت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، والدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، اليوم السبت، بجولة لتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بوادي مندر التابع لمدينة شرم الشيخ، لمتابعة سير العمل، والاطمئنان علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشادت نائب المحافظ بمستوى الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين بوادي مندر والمناطق المجاورة له، وأثنت على الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبع لمجابهة انتشار العدوى، حفاظًا على سلامة وصحة الأطقم الطبية والمرضى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء أن القافلة تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياه كريمة"، لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لمواطني وادي مندر وكافة وديان المحافظة بالمجان، والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا بكافة مدن المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن القافلة تتضمن 10تخصصات طبية مختلفة، وهم: الباطنة، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، إضافة إلى عيادة تنظيم أسرة، ومعمل وصيدلية بها مائة وأربعون صنف من الدواء، وذلك لصرف الدواء وتوقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل بالمجان.

وأكد استمرار أعمال القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتغطية كافة وديان المحافظة، والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجٍا من خلال توقيع الكشف والفحص الطبي بالمجان.

جدير بالذكر أن مديرية الصحة بجنوب سيناء قامت بتوقيع بروتوكولات تعاون بين طب جامعة الزقازيق، وجامعة الأزهر، وجامعة عين شمس، ومعهد القلب، وذلك بهدف تعويض النقص في الكوادر الطبية بالمحافظة، واجراء العمليات الجراحية المختلفة بمستشفيات المحافظة تيسيرًا على المواطنين، وتخفيف أعباء السفر للمحافظات المختلفة لإجراءات الجراحات والعمليات، إضافة إلى شن الحملات الصحية إلى كافة الأودية والتجمعات البدوية.