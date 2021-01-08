محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال إنشاء ممشى سياحي بهضبة أم السيد بشرم الشيخ

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، مدينة شرم الشيخ، لمتابعة مراحل التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المدينة، بحضور اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد محافظ جنوب سيناء خلال الجولة، معدلات ونسب التنفيذ بمشروع إنشاء مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد ومبنى الخدمات، وأعمال رصف وتوسعة ورفع كفاءة وتجميل طريق نادي الرياضات البحرية بهضبة أم السيد.

وأشاد المحافظ بارتفاع نسب التنفيذ بالمشروعات، مشددا على ضرورة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المقررة، مع مراعاة المواصفات والشروط، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين في مواقع العمل.

وقال المحافظ، إنه جارِ تطوير طريق نادي الرياضات البحرية بهضبة أم السيد بطول 2 كيلو مترات، وعرض 30 مترًا، ويتضمن الطريق على اتجاهين وممشى على جانبي الطريق، بالإضافة لأعمال إنارة وتجميل وتخطيط الطريق، وذلك ضمن أعمال تطوير منطقة هضبة أم السيد.

وأوضح المحافظ أنه جارِ إنشاء ممشى سياحي بهضبة أم السيد، يطل على البحر بطول 2 كيلو مترات، وإنشاء مشايات على جانبي الممشى، بالإضافة إلى إنشاء موقف «باركينج»، ورصف ورفع كفاءة الطريق العرضي بطول 1.5 كيلو متر.

جدير بالذكر أن التكلفة الإجمالية لحماية هضبة أم السيد تخطت 185 مليون جنيه، من تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، وجرى حمايتها على مرحلتين، تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالفعل وجرى خلالها حماية 4 كيلو متر من حافة الهضبة لكونها أكثر المناطق خطورة بها.

وجارِ تنفيذ المرحلة الثانية من الهضبة، وتتضمن حماية الحافة من اتجاه البحر بطول 14 كيلو متر، حيث جرى تقسيم حافة الهضبة إلى 9 قطاعات وجارِ معالجة كل قطاع من خلال معالجة السطح الظاهري للصخور بالقطع والتنظيف، وقطع وإزاحة وتهذيب وتشكيل الميول، وإنشاء مصاطب وتدبيش الحواف المطلة على البحر، إضافة إلى ملء الفراغات والتشققات بالخرسانات التي تدعم صخور الهضبة، باستخدام المسمار الصخري وأعمال الخرسانة المرشوشة والشبك الصلب.