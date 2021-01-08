تحويل وتطوير محطتي وقود جنوب سيناء للعمل بالغاز الطبيعي

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، اليوم الجمعة، موقع العمل بمحطة تمويل السيارات الجاري إنشائها بمنطقة السوق القديم، التي ستعمل كمحطة تموين ومركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هذه المحطة تعد الثانية من نوعها بمدينة شرم الشيخ، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال شهرين، وسيُجرى الافتتاح التجريبي بشكل مؤقت، لحين افتتاحها رسميًا خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي في مارس المقبل.

كما تفقد محافظ جنوب المحطة الثالثة محطة تمويل السيارات بمنطقة الهضبة، التي يُجري تحويها لتمويل السيارات بالغاز الطبيعي، من خلال تزويدها بعدد «4 تنك» غاز طبيعي، بالإضافة إلى تجهيزها لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جاري معاينة عدة أماكن بمدن الطور ودهب من قبل لجنة فنية متخصصة، لإنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، ومن المقرر أن يجرى تعميم التجربة بكافة مدن المحافظة.

وأوضح المحافظ، أنه جرى اختيار مناطق أخرى على الطريق الدولي الجديد والقديم، لإنشاء محطات تمويل السيارات بالغاز الطبيعي، في ضوء تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية للتوسع في إنشاء هذا النوع من المحطات، للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وتحقيق مردود اقتصادي أعلى.

وأشار إلى أنه جرى بالفعل افتتاح المحطة الأولى لتحويل السيارات بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ بحضور وزير البترول، التي تعمل بطاقة تشغيل تبلغ 1500 متر مكعب في الساعة لتموين 1500 سيارة يوميا.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة في يوليو الماضي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، ووجه بالإسراع في إجراءات وخطط إقامة محطات جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لما تحققه من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي، من خلال تقليل استهلاك الوقود السائل، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.