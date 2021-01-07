إنشاء شركة لإدارة ممتلكات جنوب سيناء

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماعًا مصغرًا، لمتابعة الإجراءات التي تتخذها المحافظة للحفاظ على الممتلكات العامة، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

ووجه المحافظ بالبدء في اتخاذ إجراءات إنشاء شركة لإدارة ممتلكات المحافظة، بما يحقق أكبر عائد ممكن، وذلك في إطار التوجهات السياسية بتعظيم موارد الدولة.

وأكد المحافظ ضرورة وضع الاستشارات القانونية اللازمة في الاعتبار خلال إنشاء شركة إدارة ممتلكات المحافظة، وذلك طبقًا لموافقة مجلس الوزراء بِشأن إنشاء شركة باسم محافظة جنوب سيناء.

وطالب محافظ جنوب سيناء، بإعداد جدول زمنى محدد لإنشاء الهيكل التنظيمي والإداري والمالي، واختيار اسم مناسب للشركة.

كما عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، اجتماعه الأسبوعي، مع المجموعة الاقتصادية بالمحافظة بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك بمكتبة بمدينة شرم الشيخ، وسط إجراءات احترازية محكمة.

وبحث المحافظ خلال الاجتماع بعض الموضوعات المهمة والحيوية على أرض المحافظة، والمتعلقة بآخر موقف للخطة الاستثمارية وسرعة تنفيذ المشروعات المتأخرة، ودراسة بعض موضوعات الإدارة العامة للشؤون المالية، وكيفية طرح المناقصات عن طريق الديوان العام ومتابعة بعض مواضيع المتابعة المتأخرة.

وعقد المحافظ مقعد تسوية المنازعات، بحضور اللواء جمال عبدالرشيد سكرتير عام المحافظة، والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، وعدد من رؤساء المدن المعنيين ومديرى الإدارات المختصة بالديوان العام.

وجرى النظر إلى العديد من طلبات المواطنين، وانتهى إلى حل هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها فى إطار القانون، كما نظر أيضًا طلبات بعض المستثمرين والشركات العاملة في نطاق المحافظة، وتم الاستجابة لها فى إطار دعم الاستثمار وبمراعاة الظروف والأوضاع الحالية.