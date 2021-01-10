طقس 72 ساعة مقبلة.. شبورة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار على بعض المناطق

رصدت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، في الفترة من الاثنين 11 يناير وحتى الأربعاء 13 يناير.

ونوهت الهيئة بأنّ طقس غد الاثنين يشهد أجواء دافئة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

ويسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

أما عن طقس بعد غد الثلاثاء، فنوهت الأرصاد في بيانها، بأنّ مناطق القاهرة الكبري والوجه البحري، ستشهد طقس مائل للحرارة نهارا، مائل للبروة ليلا مع وجود شبورة ورياح معتدلة.

ويسود طقس دافئ نهارا مائل للبرودة ليلا في السواحل الشمالية الغربية، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيسود طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرود ليلا.

أما عن طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، فتشهد أجواء تلك المناطق، طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا مع وجود رياح معتدلة.

وعن طقس شمال الصعيد، أوضحت الأرصاد أنّه مائل للحرارة نهارا بارد ليلا مع وجود شبورة مائية كثيفة تصل للضباب، أما جنوب الصعيد فمائل للحرارة نهارا بارد ليلا.

وعن حالة الطقس الأربعاء المقبل، فيشد أجواء دافئة نهارا باردة ليلا على القاهرة الكبري والوجة البحري، مائلة للدفء على السواحل الشمالية الغربية مع وجود رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وأمطار خفيفة على بعض المناطق.

وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فتشهد تلك المناطق طقس مائل للحرارة نهارا مبارد ليلا.

وأخيرا في شمال وجنوب الصعيد، طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة يوم الإثنين 11 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 12 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 13 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 11.