تعرف على تردد قناة CBC نايل سات 2021 وكيفية الضبط

يبحث أغلب مشاهدي التلفزيون مؤخرًا عن التردد الجديد لقناة CBC، التي غيّرت ترددها بنهاية العام الماضي، لتنطلق القناة بشكل جديد في الساعات الأولى من العام الحالي 2021.

تردد قناة CBC على نايل سات

وأشارت شبكة CBC إلى أنّ المشاهدين يمكنهم استقبال البث على التردد: 11785، والاستقطاب: رأسي، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما يمكن متابعة البث المباشر لقناة CBC، عن طريق استخدام كاميرا هاتفك المحمول لمشاهدة القناة من خلال مسح الـQR Code.

أو يمكن متابعة البث المباشر أيضًا عن طريق رابط البث المباشر لقناة سي بي سي على يوتيوب http://bit.ly/cbcegyptlive.

كيفية ضبط التردد الجديد لقناة CBC على النايل سات

ويمكنك ضبط تردد قناة CBC على شاشتك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- اضغط على زر Menu أو القائمة.

- اضغط على كلمة خيارات Options من القائمة.

- بعد ذلك اختيار تثبيت أو Installation.

- يفضل عند ضبط القناة اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخل التردد كتابةً.

- اختر رأسي V أو أفقي H.

- اختر معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

- انتظر حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا اضغط على حفظ أو Save.

- بعد ذلك ابحث عن القناة ضمن قائمة القنوات الموجودة لديك لتجد أنّه تم ضبطها بنجاح على التردد الجديد.

أبرز برامج وعروض قناة CBC

وتعرض القناة يوميًا العديد من الأفلام والمسلسلات والبرامج الترفيهية والإخبارية والدينية والتي تهم المواطن.

ومن أبرز هذه المسلسلات؛ مسلسل ضربة معلم والذي تصدر عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة، بطولة الفنان محمد رجب، ويُعرض 5 أيام في الأسبوع، بداية من السبت وحتى الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 12 منتصف الليل.