وزير النقل: توجيهات رئاسية بإنشاء 14 محورا في الصعيد

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط على النيل، والتي تمتد من طريق الحوطا شرقاً حتى تقاطع الطريق الزراعي الغربي غرباً، بطول 15 كم وعرض 21 مترًا، وحارتين مروريتين لكل اتجاه.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.7 مليار جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 81.7%، ويشمل 13 عملًا صناعيًا، (10 كباري – نفقان - بربخ)، منها كوبريين رئيسيين، هما كوبري أعلى نهر النيل، والثاني أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد «القاهرة - أسوان» والطريق الزراعي الغربي، وحيث يبلغ إجمالي طول المحور بمراحله 42 كم.

وشدد الوزير، خلال جولته على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل وأن تتمّ كل الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة وتكثيف كل الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع خاصة مع أهمية المشروع في المساهمة في ربط الطريق الصحراوي الشرقي «القاهرة - أسيوط» بالطريق الزراعي الغربي عابرًا نهر النيل وسكة حديد «القاهرة - أسوان» جنوب مدينة ديروط.

وأكد الوزير، على هامش جولته، أنَّه في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر فقد تم التخطيط لإنشاء عدد 14 محور بتكلفة 18.5 مليار جنيه في صعيد مصر لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتسهيل تنقل المواطنين حيث تم إنشاء عدد 7 محاور وهي: ( طما – جرجا – بني مزار - عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة) والأربعة الأخيرة جاهزة للافتتاح الرسمي.

ولفت إلى أنَّه يجرى تنفيذ 5 محاور وهي: (ديروط - بديل خزان أسوان - دراو - الفشن – أبو تيج )، مبينًا أنَّه تمّ التخطيط لتنفيذ محورين وهي: (منفلوط – شمال الأقصر) اعتباراً من خطة العام المالي القادم 2021-2022 حيث سيساهم ذلك في الخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدةمضيفا أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم، وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم، لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية، فوجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتمّ إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.