المملكة المتحدة توفر مليار جرعة من لقاح كورونا لـ92 دولة فقيرة

أعلنت المملكة المتحدة، جمع مليار دولار من حلفائها، لمساعدة الدول النامية في الحصول على اللقاحات ضد كورونا، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية، وهو ما سيسمح بتوزيع مليار جرعة من اللقاحات في 92 دولة نامية خلال العام الجاري.

وأوضحت الخارجية البريطانية، اليوم، أن تم جمع ما يقرب من مليوني يورو من كندا وألمانيا واليابان، ثم أضافت بريطانيا 608 مليون يورو، بعد ما وعدت بوضع جنيه استرليني مقابل كل أربع دولارات يتم جمعها، ليصل المبلغ النهائي إلى 820 مليون يورو أي ما يوازي مليار دولار، وفقا لما نشرته شبكة «يورونيوز».

وجاء ذلك قبل زيارة افتراضية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى لندن، للاحتفال بذكرى قيام الأمم المتحدة، والتي عقدت أول اجتماع لها في لندن، وأوضح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن مبادرة بلاده بمناسبة الذكرى الـ 75 لإنشاء الأمم المتحدة، موضحا «من الطبيعي أن ن تقوم المملكة المتحدة بمبادرة لدى حلفائها، لتأمين مليار جرعة من اللقاح ضد كورونا لدى الدول النامية، سنكون بمأمن من هذا الفيروس حين نصبح جميعا بمأمن، المشكلة العالمية بحاجة إلى حل عالمي».

وحذر «جوتيريش» أكثر من مرة من احتكار الدول الغنية للقاحات فيروس كورونا المستجد، مطالبا بإتاحة اللقاحات لجميع الدول بشكل عادل، وأن تساعد الدول المتطورة الدول النامية في التعافي من آثار الوباء.

وطالبت الأمم المتحدة من الدول الغنية الانضمام إلى مبادرة «كوفاكس» المعنية بتوفير اللقاحات ضد «كوفيد -19» للبلدان الفقيرة، وتهدف إلى توفير ملياري جرعة من لقاحات حتى نهاية العالم الجاري، في أفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي، وفي شرق وجنوب أوروبا، مما سيؤدى إلى تسريع الجهود العالمية في السيطرة على الفيروس التاجي.