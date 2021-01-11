تعرف على موقف العمالة الأقل من 18 عاما بشأن نظام التأمين الاجتماعي

الدخول تحت مظلة التأمينات وتحديدًا الانضمام لنظام التأمين الاجتماعي، أمر يطمح له الكثير لما يتضمنه على العديد من الفوائد، وقد يتساءل البعض عن موقفه منه وتحديدًا صغار السن من العمالة.

يتساءل البعض عن موقف العمالة التي يقل عمرها عن 18 عاما والتي تعمل فى القطاع الخاص من نظام التأمين الاجتماعي وتحديدًا العاملين لحساب الغير.

ووفقا للموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، فإنه تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على 5 فئات، جميعها تخضع لتأمين إصابات العمل وهي:

- العاملون الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة .

- المتدرجون ويقصد بالعامل المتدرج كل من يتعاقد مع صاحب العمل على تعلم مهنة أو صناعة، ويجب أن يكون عقد العمل للمتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والأجر بصورة متدرجة فى كل مرحلة من مراحل التعليم، على ألا يقل فى المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور لفئة العمال للمهنة التى يتدرج فيها.

- التلاميذ الصناعيين.

- الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى .

- المكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية.

يذكر أنه إذا كانت تلك الفئات الخمس لا تتقاضى أجرا فإنها أيضا تخضع لهذا التأمين دون أداء أى اشتراكات وتتحمل التأمينات الاجتماعية التعويض فى حالة تحقق الخطر الخاص بالإصابة، سواء كان ذلك فى شكل العلاج والرعاية الطبية أو فى شكل المعاش فى حالة حدوث العجز الكامل أو الوفاة.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

وكان قد أعلن في يناير من العام الماضي 2020، بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وذلك بعد تصديق البرلمان عليه والصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 .

ووفقا لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، فإن القانون يمنح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين من أصحاب المعاشات، منها قانون موحد يطبق على جميع فئات المصريين ويقوم على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق، وتخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه.