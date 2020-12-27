«أرزاق».. عمالة غير منتظمة عند السحب وجدت في رصيدها 1500 جنيه

أرزاق.. عبارة يطلقها الكثيرون من أبناء الشعب المصري، للتدليل على تعجبهم من سعة عيش أو تحصل آخرين على رزق واسع بأقل مجهود، نفس العبارة انطبقت عندما ذهب بعض العمالة غير المنتظمة المستحقة للدفعة الرابعة من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة المتضررة من آثار جائحة كورونا، وقدرها 500 جنيه، حيث فوجئوا عند الصرف ماكينات الصرف الآلي الـ «ATM » بأن الماكينات أخرجت لهم 1500 جنيه ، في الوقت الذي كانت قد وصلتهم رسالة باستحقاقهم لصرف منحة الـ500 جنيه .

المستفيدون: لم نتوقع صرف المبلغ كله دفعة واحدة

وأكد العديد من الذين تصادف، صرفهم لمبلغ الـ 1500 جنيه، لـ«الوطن» والذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أنهم صرفوا الدفعات الثلاث الماضية، بواقع 500 جنيه لكل دفعة، وأنهم لم يتوقعوا أبدا أن يحصلوا على إجمالي مبلغ المنحة مرة واحدة، مبدين سعادتهم الغامرة، وفرحتهم الكبيرة بهذه المصادفة.

وأعربوا عن امتنانهم للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية، لمساعدتهم في ظل جائحة كورونا والوباء الخطير، الذي أدى إلى مرورهم بظروف عصيبة واستثنائية أثرت على حياتهم الاجتماعية والمعيشية .

صرف الدفعة القادمة 10 يناير المقبل ولمدة أسبوع

وكانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة العليا لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، قد قررت صرف دفعة رابعة من منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 .

وقامت الجهات المختصة بصرف أول دفعة وقدرها 500 جنيه يوم 10 ديسمبر الجاري، لمدة أسبوع ، حيث انتهت عمليات الصرف يوم 16 ديسمبر .

ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة الثانية ، يوم 10 يناير المقبل ويستمر الصرف لمدة أسبوع.

ويستفيد من المنحة حوالي 2 مليار و600 ألف من العمالة غير المنتظمة الذين انطبقت عليهم الشروط والضوابط التي وضعتها اللجنة العليا لمساعدة ودعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من آثار فيروس كورونا كوفيد 19.