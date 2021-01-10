مصدر أمني ينفي مزاعم «الإرهابية» بتعرض نزلاء أحد السجون لسوء المعاملة

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله من قِبل إحدى المنظمات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، من إدعاءات حول تعرض نزلاء أحد السجون لسوء المعاملة ومصادرة كافة المتعلقات الشخصية الخاصة بهم، وإصابة عدد من النزلاء بتسمم غذائى نتيجة لسوء نوعية الطعام، وعدم وجود رقابة على نظام توزيع الطعام داخل السجن، بالإضافة إلى تعرض ذويهم لسوء معاملة أثناء الزيارات، والزعم بسوء الخدمات الطبية المقدمة للنزلاء وعدم توافر أدوات التعقيم اللازمة للوقاية من انتشار فيروس «كورونا»، إلى جانب وجود عدد من النزلاء الذين يتعرضون للإهمال الصحي ممن يعانون من حالات صحية حرجة.

وأكد المصدر، أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تماما من الصحة، ويأتي في إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات فى محاولة لتأليب الرأي العام.