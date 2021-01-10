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محمود مسلم

ضبط 140 أسطوانة أكسجين مجهولة المصدر قبل بيعها بالقاهرة

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الوطن
05:06 م | الأحد 10 يناير 2021
اسطوانات غاز الأكسجين

اسطوانات غاز الأكسجين

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص «صاحب مخزن لبيع اسطوانات الأكسجين «بدون ترخيص» - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان»، لإدارته المخزن ومزاولته مهنة صيدلي «بدون تصريح»، بالإضافة إلى قيامه بتعبئة اسطوانات غاز الأكسجين مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

كما عثر بداخل المخزن على 140 اسطوانة أكسجين – 2 جهاز لقياس ضغط الغاز  – 60 اسطوانة أكسجين فارغة »معدة للتعبئة» وجميعها مجهولة المصدر.

وبمواجة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات المشار إليها بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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