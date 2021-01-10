«يتأثر بعادات البشر».. طبيب: لا يمكن توقع ذروة الموجة الثانية لكورونا

قال الدكتور محمد المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب القصر العيني، إننا لانستطيع تحديد ما إذا كنا نعيش ذروة فيروس كورونا بموجته الثانية الآن أو لا، وخصوصًا وأن الموقف يتغير يومًا بعد يوم، مشددًا على أن فيروس كورونا لايتأثر بالحرارة أو الرطوبة على الإطلاق، وإنما يتأثر بعادات البشر في المقام الأول، لافتا إلى أنه في الشتاء تزداد الأعداد للمصابين ليس لزيادة نشاط الفيروس، ولكن لأن الناس في الشتاء لا تهتم بالتباعد الاجتماعي أو التهوية الجيدة وينشط الفيروس في الشتاء لعادات البشر بالمقام الأول.

شكل الموجة الثانية مرتبط بالإنسان وعاداته

وأضاف «المنيسي» خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن شكل الموجة الثانية مرتبط بالإنسان وعاداته وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مثل ارتداء الكمامة وغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي، موضحا أنه من أجل ذلك تختلف أعداد المصابين من أماكن لأماكن ومن منطقة لمنطقة بالعالم كله وليست مصر كمثال، شارحًا أن مصر تقوم بعمل إجراءات وقائية وتواجه الفيروس بصورة احترافية عظيمة، وخصوصًا أننا من أوائل الناس التي صنعت «الريمديسيفير» وهو العقار الهام بالرعايات المركزة والحالات الحرجة، ونصدر للشرق الأوسط وأوروبا، وهو الدواء الذي يتناوله الرئيس الأمريكي.

لدينا أفضل البروتوكولات في العالم للتعامل مع الحالات البسيطة والمتوسطة

وأشار استشاري الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب القصر العيني، إلى أننا لدينا أفضل البروتوكولات في العالم للتعامل مع الحالات البسيطة والمتوسطة، وتوافر الدواء بشكل أساسي ولم ينقص، وهو أمر ليس بالهين على الإطلاق في ظل وجود جائحة عالمية، ولذلك التعامل مع هذه الأزمة من جانب الدولة يسير بشكل دقيق ومحسوب حتى هذه اللحظة، ومصر من أوائل الدول التي أعلنت عن تواجد اللقاحات، مشيرًا لأرقام وفيات الولايات المتحدة الأمريكية والأعداد التي تم إعطائها اللقاحات حتى اليوم، «كانوا بيقولوا هيطعموا 20 مليون بنهاية شهر ديسمبر، ولكن من تم تطعيمهم 2 ونصف مليون فقط».