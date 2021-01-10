«الغرف التجارية»: الليمون بـ7 جنيهات الأسبوع المقبل

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، إن أسعار الليمون تراجعت 5 جنيهات لتباع بأسعار تتراوح بين 10 و15 جنيها في أسواق التجزئة.

وكشف نجيب عن عودة أسعار الليمون إلى معدلاتها الطبيعية الأسبوع القادم لتباع بأسعار تتراوح ما بين 7 و10 جنيهات للكيلو.

وأرجع النجيب ارتفاع أسعار الليمون إلى طلب دولة اليمن، شحنات كبيرة من الليمون المصرى الأخضر وهو ما أثر على المعروض من الليمون.

وفي السياق نفسه، شهد سوق الخضر والفاكهة تراجعا جماعيا في ظل تحسن الأحوال الجوية ووفرة المعروض، منها البطاطس والطماطم والبصل والفاصوليا والبازلاء والكوسة والفلفل والخيار.

كما استقرت أسعار الفاكهة وخاصة الموالح فيما عدا الليمون الذى سيعود إلى معدلاتها الأسبوع القادم، الليمون الاصفر خلال الفترة القادمة لوفرة المعروض.

وأضاف النجيب ، لـ«الوطن»، أن «الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب وليس من مصلحة التاجر ارتفاع الأسعار لأنها تؤثر علي مبيعاته وتراجع هامش ربحه في ظل المعيشة الصعبة والركود».

وفى السياق ذاته توقع زيادة الإنتاج من الخضر والفواكه فى الأسواق وزيادة التصدير للخارج، وخاصة بعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح عدد كبير من المشروعات الزراعية وهى ما انعكس إيجابيا على استقرار الأسعار وتوفرها فى السوق المحلى بسعر مناسب وخاصة في شهر رمضان الاكثر استهلاكا.

وأشار إلى أن تراجع معدلات التضخم كما ذكره الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، يدل على تراجع الأسعار الخضر والفاكهة فى السوق المحلي.

وأوضح، أن هناك عوامل كثيرة تدخل في تحديد سعر السلع ،منها كمية المعروض بالسوق، فإذا زادت تنخفض الأسعار، أما إذا قلت ترتفع بجانب إن تكلفتها الحقيقية التي تتضمن مراحل تداولها، مشيرا إلى عوامل أخرى خارجية منها تلف بعض الكميات التي تصل نسبتها إلى 40% وتتسبب في نقص المعروض، والتقلبات الجوية.