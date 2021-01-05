«الغرف التجارية» تشيد بمبادرة الرئيس لإحلال السيارات الملاكي

أشاد تجار السيارات ومحطات البترول بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إحلال السيارات الملاكي، للعمل بالغاز الطبيعي، ومبادرة البنك المركزي بتخريد السيارات جنبا الى جنب.

وقال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة السيارات بالغرف التجارية، إن اتجاه الدولة نحو تحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعي وتخريد السيارات القديمة معا، سيكون له مردود إيجابي على سوق السيارات «الزيرو»، وبنسبة 20% خلال عام 2021.

مبادرة البنك المركزي لإحلال السيارات الملاكي

وتوقع «أبو المجد» زيادة الطلب على مبادرة البنك المركزي من المواطنين أصحاب السيارات القديمة، للاستفادة من الدعم المقدم لشراء الزيارات الزيرو، مقابل التحويل لعدد مليون و400 سيارة قديمة في السوق المصرية، بالإضافة إلى ركود كبير في سوق المستعمل، مقابل الإقبال المتزايد على إحلال السيارات القديمة بـ«الزيرو» من جانب المواطنين.

ولفت رئيس رابطة السيارات، إلى أن قرار المركزي بالإحلال سيكون تدريجيا، ويستلزم حملات توعية للمواطنين تدريجيا.

وتخوف «أبو المجد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» من انتشار ظاهرة «الأوفر برايس»، التي اعتبرها الأخطرعلى الإطلاق على سعر السيارات في مصر، نتيجة عدم استيعاب السوق الحالي لهذا التحويل، بعد تراجع الإنتاج العالمي، نتيجة جائحة كورونا بنسبة 50%.

وأعرب رئيس الرابطة، عن تخوفه من تزاحم المواطنين على المحطات لتحويل سياراتهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، نتيجة عدم وجود حملات التوعية.

وتوقع أسامة أبو المجد، أن تصدر وزارة التجارة والصناعة قريبا، الشروط اللازمة لمشروع التحويل إلى الغاز الطبيعى، وآلية تطبيقها على أرض الواقع ومشاركتها لشركات الخاصة، ودورها في هذا المشروع الضخم.

من جهته، أشاد عفيفي بدوي، نائب رئيس الشعبة العامة لمحطات البنزين بالغرف التجارية، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في التوسع في إنشاء محطات الغاز، وتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي، مطالبا بإنشاء 1000 محطة خلال العام الجاري، لمواكبة التحول الجديد في الاعتماد على الغاز الطبيعي، ولمنع التكدس أمام المحطات، إضافة إلى شعور السائقين بالاطمئنان، لانتشار المحطات في أنحاء العاصمة، مع الاسراع في مد شبكات الغاز الطبيعى لمستهلكى المازوت والسولار والبوتاجاز كقمائن الطوب الأحمر والمخابز وورش اللحام وتشجيع جميع الصناعات التي تستخدم الغاز الطبيعي كمادة خام، وتفعيل منظومة نقل الغاز الطبيعي المضغوط بسيارات النقل المخصصة إلى المناطق النائية، كأحد المقترحات لتفعيل جهود الرئيس على أرض الواقع.