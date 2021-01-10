محافظ الشرقية يلتقي أعضاء النواب والشيوخ لإطلاعهم على الخطة الاستثمارية

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة أبو حماد والقرين، وذلك لبحث ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق فيما بينهم وبين الجهاز التنفيذي، ووضع المقترحات والرؤى لإيجاد الحلول الجذرية وغير التقليدية للمشكلات والقضايا التي تعاني منها الدائرة، خلال المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوي معيشتهم للأفضل.

حضر اللقاء المهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة أبو حماد، والأستاذ محمد حجازي، رئيس مدينة القرين.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على مشاركة وإطلاع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على الخطة الاستثمارية والاعتمادات المالية الخاصة بتنفيذ برامج (النقل والمواصلات – الكهرباء - تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء والمرور) ومتابعة نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والإسكان بنطاق دوائرهم وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية على أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية ولدفع عجلة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وقال المحافظ «نحن في مرحلة تتطلب منا جميعاً التكاتف والتعاون وتضافر جهود قوى المجتمع المختلفة للمشاركة في بناء الوطن والتصدي لجائحة كورونا التي تمر بها البلاد والعبور منها بسلام».

وعلي جانب آخر، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مركز التدريب الإدارى فى تأهيل وتطوير العنصر البشري بالجهاز الإداري للمحافظة وخلق كوادر قيادية مؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بنطاق المحافظة بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية لتلبية أكبر قدر من الإحتياجات والطلبات التدريبية بالمحافظة وزيادة عدد المتدربين في جميع الدورات وكذلك زيادة عدد الإدارات المستهدفة في عملية التدريب للإرتقاء بمستوى الأداء الوظيفى للعاملين بالإدارة المحلية ورفع كفائتهم وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية لتطوير منظومة العمل وتقديم أفضل خدمات للمواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور رضا محمد السيد، مدير مركز التدريب الإداري بالديوان العام للمحافظة، إلى تنفيذ 7 فعاليات بمركز التدريب الإداري في مجالات (دورات - ندوات - ورش عمل ) خلال شهر ديسمبر 2020.