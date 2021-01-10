رئيس التحرير

محمود مسلم

تنسيقية شباب الأحزاب تواصل تدريب نوابها بمجلسي النواب والشيوخ

كتب:

حسام حربى
09:11 م | الأحد 10 يناير 2021
جانب من التدريب

جانب من التدريب

واصلت لجنة التدريب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال تدريب النواب الجدد بمجلسي النواب والشيوخ من أعضاء التنسيقية تحت شعار «نواب بتفيد نواب».

ويقدم التدريب عدد من النواب الذين خاضوا التجربة خلال الفصل التشريعي المنقضي، لنقل الخبرات وبناء قدرات نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجدد، لتحقيق شعار «برلمان بمفهوم جديد» الذي يتطلع الأعضاء إلى إرساءه بعد نجاح تحقيق نظرية «سياسة بمفهوم جديد» التي انتهجتها التنسيقية منذ انطلاقها.

ووصل عدد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  إلى31 نائبا في مجلس النواب وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بتعيين 28 نائبا في المجلس، بينهم 3 من أعضاء التنسيقية، وكانت التنسيقية تمكنت من حصد 28 مقعدا في انتخابات مجلس النواب، كما تمكنت من حصد 12 مقعدا بمجلس الشيوخ.

اقرأ المزيد:

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ أعضاءها المعينين بمجلس النواب

بعد تعيينات الرئيس.. 31 نائبا بمجلس النواب من تنسيقية شباب الأحزاب

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد

«تنسيقية الأحزاب» تنعى رئيس «الناصري»: تعازينا لتلاميذه ومحبيه