«بنها التخصصي» خط الدفاع الأول لعلاج الأطفال من كورونا بالقليوبية

تحول مستشفى الأطفال التخصصي ببنها منذ دخوله خدمة العزل للمرضى من صغار السن دون الـ15 عاما، إلى خط الدفاع الأول لمواجهة إصابة الأطفال بفيروس كورونا المستجد من خلال خدمات الفرز والعلاج والعزل ومتابعة العزل المنزلي للمصابين وحالات الاشتباه ضمن جهود المنظومة الصحية بالمحافظة لمواجهة الموجة الثانية من تفشي الفيروس.

واستقبل المستشفى حتى الآن العشرات من حالات الأطفال التي تم تصنيفها بين الاشتباه والإصابة بينهم 3 حالات جرى حجزها بالعزل من بينها حالة الطفلة إيرين تامر، 6 أعوام، والتي تعافت من الفيروس وغادرت المستشفى موجهة هي وأسرتها الشكر للمستشفى على جهودهم لإنقاذ حياتها بعد أن تدهورت نتيجة الفيروس وجرى وضعها على أجهزة التنفس الصناعي حتى شُفيت تماما من المرض وغادرت لمنزلها.

استعدادات المستشفى

استعد المستشفى منذ بدء الموجة الثانية للفيروس بعدة تجهيزات لاستقبال الأطفال دون الـ15 المصابين أو المشتبه في إصابتهم بـ«كوفيد 19» من خلال..

تخصيص الدور الثانى من المستشفى لاستقبال الأطفال دون الـ 15 عاما من مصابى فيروس كورونا لتقديم العلاج لهم والتعافى من الفيروس.

ضم قسم العزل 12 سريرا بالقسم الداخلي و6 أسرَّة بالرعاية المركزة للأطفال مصابى الفيروس.

فيما جرى تخصيص قسم للفرز بالدور الأول وباقي الطوابق للحالات العادية وفي حالة تزايد أعداد الإصابات من المقرر تزيد السعة لحالات الكورونا حسب الحاجة.

إجراء المسحة للأطفال المشتبه في إصابتهم

أكد مصدر مسؤول داخل المستشفى أنه خلال الموجة الثانية للفيروس أجريت 20 مسحة لأطفال حالات اشتباه بالفيروس تبين سلبيتها جميعا عدا مسحتين أحدهما للطفلة إيرين تامر التي تعافت تماما من الفيروس، فيما تم حجز 6 أطفال للاشتباه في الإصابة تبين من الفحوص الطبية لهم أنها سلبية مع استقرار حالتهم بشكل كبير وجارٍ خروجهم تباعا.

حالتا اشتباه جديدتان

وكشف مصدر طبي أمس، أن المستشفى استقبل حالتين جديدتين لطفلين وجرى إجراء أشعة مقطعية وتحاليل لهما تبين اشتباه كورونا وجرى عزلهما منزليا حيث يتم متابعة الحالات المعزولة منزليا تليفونيا للاطمئنان على تطورات الحالة وفي حالة ظهور أعراض أو مشكلات حادة يتم التوجية بالعودة للمستشفى لمعاينة الحالة وحجزها بقسم العزل وتوفير الرعاية اللازمة لها.

وأضاف المصدر أن المستشفى محجوز به حاليا حالة واحدة فقط مصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد شفاء أول طفلة مصابة بكورونا والتي خرجت من المستشفى منذ عدة أيام بعد تعافيها من الفيروس ويتم تقديم كافة الرعاية والخدمات الطبية للحالة حتى تمام الشفاء.

المستشفى ينصح ويحذر المواطنين

في سياق متصل، حذر المستشفى ونصح أولياء الأمور عبر صفحته على التواصل الاجتماعي، بالحفاظ على أبنائهم ومراعاتهم جيدا خلال هذه الفترة ومتابعة كافة الأعراض التى تطرأ على الأطفال وسرعة علاجها أولا بأول وعدم تركها لتتفاقم إلى جانب الاهتمام بأعمال التعقيم للمنزل والألعاب الخاصة بهم فى المنزل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، خاصة في حالة وجود إصابة أو اشتباه في محيط الأسرة والعائلة حتى لا يصاب الأطفال بمكروه.

وأضافت أن الوضع آمن وإصابة الأطفال حتى الآن في المحافظة ضئيلة، مشيرة إلى أنه يتم توفر كل خدمات العلاج للحالات والكشف والأشعة والتحاليل بأسعار رمزية وفي حالة العزل تكون الخدمة مجانية.