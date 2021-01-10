حملة للتبرع لشراء «تانك أكسجين» لمستشفى قطور: جمعت 600 ألف في يومين

أطلق عدد من أهالي مركز قطور بمحافظة الغربية، حملة شعبية لإدارة الأزمات والإسهام في حل العديد من المشكلات بقرى المركز والمدينة بالجهود الذاتية، إيمانًا منهم بأهمية المشاركة المجتمعية في دعم الدولة المصرية خاصة وقت الأزمات.

وأكد المهندس محمد فتح الله عوض، منسق الحملة، أن البداية تمثلت في توفير أسطوانات الأكسجين للمصابين بفيروس كورونا، سواء بالمستشفيات أو المنازل، ثم اقترح عدد من الأهالي ضرورة شراء «تانك أكسجين» لمستشفى قطور المركزي، حيث إنه المستشفى الوحيد على مستوى المحافظة الذي لا توجد به شبكة أكسجين.

وأضاف، «وعلى الفور، أطلقنا حملة للتبرع لشراء التانك بعد الذهاب للشركة المصنعة بالقاهرة، والاتفاق على النوع والسعر الذي يتجاوز المليون جنيه، مؤكدًا أن هذه الحملة لاقت قبولا وترحيبًا كبيريْن من الأهالي، وتم التبرع بأكثر من 600 ألف جنيه خلال يومين فقط».

كما أوضح أن أهل الخير بقرى مركز قطور، أكدوا أن هذه هي البداية الحقيقية لتكاتف الجهود، والعمل معًا يدًا بيد لدعم مؤسسات الدولة، بما يسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين لاسيما المرضى والفقراء.

ويناشد أهالي مركز قطور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بضرورة دعم مستشفى قطور المركزي، والعمل على سرعة تشكيل لجنة فنية لتحديد مكان «التانك» لـ«صَبِّ» قاعدته الخرسانية، وتجهيز شبكة الأكسجين بشكل نهائي داخل المستشفى حتى يبدأ العمل بها للمرضى بمجرد وصول «تانك الأكسجين» خلال المرحلة المقبلة.

وفي المقابل أعطى وكيل وزاره الصحة بالغربية توجيهاته إلى الدكتور هشام شيحة، مدير المستشفيات، بالتنسيق مع الدكتورة هيام أبو حمر، مدير الطب العلاجي، بتشكيل لجان دعم الأكسجين على مستوى كافة المستشفيات العامة والصدر، والحميات على مستوى قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وبسيون وقطور وسمنود وزفتى وكفرالزيات.

كما شدد وكيل وزارة الصحة في توجيهاته لمديري الإدارات الصحية ومديري مستشفيات العامة، على ضرورة حصر أعداد المصابين وكميات الأكسجين الموردة داخل التانكات الرئيسية، حفاظا على الصالح العام خلال فترة أزمة جائحة كورونا.