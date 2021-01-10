استشاري لبناني: نسجل 5 آلاف إصابة يومية وإغلاق كلي 4 أسابيع هو الحل

قال الدكتور غسان الأعور استشاري الأمراض الجرثومية ببيروت، إن لبنان تخطت حاجز الـ5 آلاف إصابة يومية وهو ما يطلق صفارة الإنذار دون شك، لكن هذا الأمر كان متوقعًا بعد العطلة الشتوية وموسم الأعياد في لبنان، إذ تزايد أعداد المرضى بشكل كبير وأصبحوا يتراكمون في أقسام الطوارئ بالمستشفيات انتظارا للدخول إلى أقسام المستشفى وبخاصة قسم العناية الفائقة، وهناك انتظار طويل للدخول في كل المستشفيات اللبنانية.

وأضاف الأعور خلال تصريحات عبر تطبيق «سكايب» مع قناة «اكسترا نيوز»: «بشكل عام، فإننا لا نزال في المراحل العمرية المتوقعة لفيروس كورونا، وهي أن التأثير الكبير والخطورة في العدوى تنتج عند الأشخاص المتقدمين في العمر أي بعد سن الـ60 عاما لكن هناك عدة حالات في الأعمار الأقل من ذلك، نادرًا في عمر الـ30 عاما، وبشكل أكبر في أعمار الـ40 عاما والـ50 عاما».

وتابع: «رصد 5 آلاف حالة يوميًا على الأرجح يعبر عن إحصائية غير دقيقة، وهي أفضل ما يمكن في التبليغ عن الحالات لأن عدد الفحوص التي تجرى يوميًا وتبلغ لوزارة الصحة كبير، ولكن من ممارستي في الطب أستطيع أقول بأنني أتلقى عدة اتصالات من عائلات اجتاحها كورونا وهناك بعض الأشخاص الذين لا يريدون إجراء فحوص كورونا، ونحن كأطباء لسنا مصرين على الفحص لكننا مصرين على تطبيق الإجراءات والوقاية والحصول على الفيتامينات والعلاجات».

وأوضح، أن موسم الإنفلونزا لم يبدأ بعد، لذلك فإن معظم الحالات التي تحمل أعراض واضحة هي حالات كورونا حتى يثبت العكس، مشددًا على ضرورة فرض الإغلاق العام لمدة 4 أسابيع من أجل تقليل الإصابة، ولفت إلى أن تقليل الحالات لن يستغرق أقل من أسبوع أو أسبوعين، لكن كل إجراء له ثمنه الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والجامعي.