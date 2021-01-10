هادي الجيار يلتقي صديق عمره بعد 8 أعوام.. «اشتروا القبر سوا»

صدمة جديدة، عاشها الوسط الفني خلال الساعات الماضية، بعد وفاة الفنان هادي الجيار، داخل مستشفى الهرم، عن عمر ناهز 71 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وشارك في تشييع الجنازة، التي خرجت من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، عقب ظهر اليوم، بجانب مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، عدد محدود من الفنانين، منهم محمد رياض وعمرو محمود ياسين.

هادي الجيار، كوّن صداقات عدة طوال حياته، من داخل الوسط وخارجه، لاسيما وأنه كان هادئ الطباع ولم يثير مشاكل بين زملاءه، ومن بين أصدقاءه المقربين الفنان الراحل محي الدين عبد المحسن عويس.

في تصريحات سابقة، لـ«الوطن»، قالت هبة ابنة الفنان محيي الدين عبدالمحسن، إن هادي الجيار، كان من أقرب الفنانين لوالدها، لاسيما خلال الفترة الأخيرة من حياته، حيث لازمه في آخر عامين تقريبًا، وكان مطلعًا على تفاصيل حياته كافة، إذ كانت تجمعهما علاقة صداقة وطيدة.

وتابعت ابنة محيي الدين عبدالمحسن: «والدي أقنع هادي الجيار بشراء مقابر له بمدينة السادس من أكتوبر، ليكون بجواره هناك، وهو الأمر الذي استجاب له هادي، واشترى بالفعل مقابر مجاورة لمقابر العائلة»، موضحة بقولها: «كنا بنتصل عليه من وقت للتاني عشان نستفسر منه عن بعض الأمور هناك، عقب وفاة والدي».

يذكر أن محيي الدين عبدالمحسن، كان يُعاني من «فيروس سي» لسنواتٍ طوال، حتى تدهورت أوضاعه الصحية وأصيب الكبد بتليف كبير، كما أجرى عملياتٍ جراحية عدّة، إلى أن لفظ أنفاسه داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، في ديسمبر عام 2012.

محيي الدين عبدالمحسن، واحد من أبرز الفنانين الكبار، الذي قطع رحلة فنية طويلة، قدّم خلالها أكثر من 200 عمل فني، حظيت بإعجاب قطاع كبير من الجمهور، واشتهر بأدواره المختلفة، لعلّ أبرزها في فيلم «الكيف» حيث مثل دور بائع المخدرات «عبده الكرف» و«وهدان المرزوقي» في مسلسل «ليالي الحلمية».