مدير استثمار الغربية: رخصنا 1500 مصنع و110 شركات خلال عام

قال طارق الإبياري مدير عام الاستثمار بمحافظة الغربية، إن المحافظة شهدت طفرة كبيرة في عام 2020 على مستوى الاستثمار، إذ جرى افتتاح مشروعات قومية كثيرة، مشددًا على أنها تمتلك جميع مقومات جذب الاستثمار، مثل البنية التحتية القوية.

وأضاف الإبياري خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، مع الإعلامية منة الشرقاوي، أن العام الماضي شهد افتتاح عددا كبيرا من المشروعات القومية التي ستسهم في النهوض بالمحافظة وتحسين البيئة المحيطة بها وزيادة الجذب السياحي وتنشيط الحركة التجارية.

وتابع: «من المشروعات التي أفتتحت بالمحافظة، المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، وهناك 3 مناطق بالمحلة، إذ يوجد مجمع صناعي وهو متخصص في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بواقع 615 وحدة صناعية وسيخلق 25 ألف فرصة عمل لشباب المحافظة».

وأردف: «لدينا منطقة صناعية ثانية، عبارة عن قطع أراضي طُرحت على الخريطة الاستثمارية للمحافظة وبدأ العمل بها، وهناك مصانع ستبدأ في العمل خلال الفترة المقبلة»، مشيرًا إلى أن المحافظة لديها مشروع المنطقة اللوجستية وهو المشروع الأول على مستوى الجمهورية، وستوفر نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

وأوضح، أنه جرى افتتاح المرحلة الأولى والثانية من المنطقة اللوجستية، على أن تتفتح مرحلتها الثالثة والأخيرة بنهاية هذا العام، مؤكدًا أن المحافظة شهدت العديد من المشروعات الصناعية الأخرى بواقع 1500 مصنع جرى ترخيصه في العام الماضي، بالإضافة إلى ترخيص 110 شركات في نفس العام.