محافظ الغربية يكشف تفاصيل مراحل إنشاء المناطق الصناعية بالمحلة

أعلن الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، أنه يباشر مراحل إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة، على مساحة 34 فدانا بمدينة المحلة، أهمها سرعة تنفيذ هذا المشروع العملاق، من خلال جولاته الميدانية المستمرة، حفاظا على الصالح العام.

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب بمحافظة الغربية، وأوضح المحافظ أن المجمع الصناعي (المرحلة الأولى) يتكون من 615 ورشة للنسيج.

وأشار «رحمي» إلى أن المنطقة الصناعية بالمحلة تعد واحدة من أكبر المشاريع الاقتصادية في المحافظة، والتي تقع على مساحة 34 فدانا قسمت إلى 3 مناطق.

ونوه المحافظ، إلى أن المنطقة الأولى بمجمع الصناعات النسيجية، بها مصانع صغيرة، وتبلغ مساحتها 11 فدانا، و615 ورشة «٤٨ م٢»، بنظام حق الانتفاع، وانتهي منها وجاري افتتاحها.

وأوضح الدكتور طارق رحمي، أن المنطقة الثانية صناعات متطورة (غذائية، كيمائية، هندسية، غزل ونسيج)، وتبلغ مساحتها 59000م، عبارة عن 42 قطعة أرض متنوعة الأنشطة (منطقه صناعات متطورة)، كاملة المرافق، وطرحت على الخريطة الاستثمارية، وجاري التعاقد مع المستثمرين لتسليمهم تلك الأراضي، للبناء كحق انتفاع لمدة 50 سنة.

وأضاف محافظ الغربية، أن المنطقة الثالثة على مساحة 12 فدانا، عبارة عن 37 قطعة أراض متنوعة الأنشطة، وجاري الإعداد لطرحها، للترفيق عن طريق الهيئة العامة للتنمية.

من ناحية أخرى، أكد المحافظ، أنه تنفيذا لقرار وزير التنمية المحلية، الخاص بمواعيد الغلق الجديدة، أغلق 425 محلا، و70 سوقا، و140 مطعما، و235 مقهى، و231 ورشة، و375 منشأة أخرى بنطاق المحافظة، بإجمالي 2071 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، حرصا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار «رحمي» إلى غلق وتشميع 595 مركزا للدروس الخصوصية خلال 6 أيام، تطبيقا لقرار منع التجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.