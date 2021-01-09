وفاة مدير «الشؤون الإدارية» السابق بمجلس كفر الزيات في الغربية بكورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، وفاة حمدي جامع، مدير عام الشؤون الإدارية بمجلس مدينة كفر الزيات سابقا، إثر اصابته بفيروس بكورونا.

صرح بذلك الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزاره الصحة بالغربية، لافتا إلى أن رئيس المجلس المحلي الشعبي لقروي الدلجمون سابقا، توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

كان حمدي جامع قد شعر بآلام حادة، وارتفاع بدرجة الحرارة، وساءت حالته، ونقل إلى مستشفى كفرالزيات العام، وحجز داخل العناية المركزة بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تشيع جنازة حمدي جامع، اليوم، بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات، عقب صلاة العصر، وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، لفيروس كورونا.

في سياق مختلف، أعلن «حميدة» أنه كلف الدكتور هشام شيحة، مدير المستشفيات، بالتنسيق مع الدكتورة هيام أبو حمر، مدير الطب العلاجي، بتشكيل لجان رئيسية للإشراف علي توزيع سيارات وأسطوانات الأكسجين، لدعم مستشفيات الصدر والحميات والعامة كافة، على مدار 24 ساعة.

كما وجه وكيل الصحة بضرورة الإسراع في تنفيذ تركيب شبكات أكسجين إضافية، لاستقبال أعداد أكثر من الطاقة الاستيعابية الحالية، من خلال التعاقد مع المصانع المتخصصة في تعبئة الأكسجين.

وأعلن «شيحة» تركيب تانك أكسجين 10000 لتر في مستشفى كفر الزيات العام، لمواجهة الاحتياج الزائد لمرضى فيروس كورونا المستجد، وملئ التانك من قبل الشركة، مع تزويد المستشفى بـ60 أسطوانة أكسجين، ليصبح عدد أسطوانات المستشفى 140؛ لتخفيف معاناة مرضى كورونا، وتقديم الرعاية الصحية بالشكل المطلوب.