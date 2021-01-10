12 ألف جنيه للملاكي و20 ألف للميكروباص.. تفاصيل قيمة «تخريد السيارات»

كشفت خطة وزارة التجارة والصناعة بشأن إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما، عن مفاجأة تتعلق بقيمة تخريد السيارات القديمة.

وبحسب مستندات حصلت عليها «الوطن» فإن قيمة التخريد المقترحة والتي تم التوافق عليها ستكون 12 ألف جنيه لسيارات الملاكي والتاكسي، بينما ستكون قيمة تخريد السيارات الميكروباص 20 ألف جنيه، كما سيتم إعادة النظر في المقابل المقترح إذا ما اقتضت الحاجة لذلك، كما سيكون مقابل التخريد هو مقدم ثمن السيارة الجديدة، وأوضحت أنه تم التواصل مع وزير التنمية المحلية حيث أكد أنه سيتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتحديد ساحات التخريد.

وأشارت المستندات، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية على أن يتم تخصيص مكان محدد بوحدات المرور للمشاركين في المشروع، بهدف سرعة وتسهيل الإجراءات اللازمة مثل «شهادات البيانات»، واقتراح أن يتم الترخيص في السياحات المخصصة لتسليم السيارات الجديدة مع مراعاة تدوين حظر البيع لصالح الجهة المقرضة «البنوك المشاركة».

وأوضحت، أنه تم التنسيق مع محافظ البنك المركزي المصري للاتفاق على أن يكون سعر الفائدة 3% لمدة 10 سنوات، على أن يتم إتاحة مهلة شهر لإنهاء الترخيص.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قالت إن الموقع الإلكتروني لمبادرة إحلال السيارات القديمة تلقى أكثر من 10 آلاف طلب من المواطنين الراغبين في إحلال سياراتهم في 3 أيام.

وأكدت «جامع»، على أن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بدارسة الطلبات مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية للتأكد من دقة البيانات واستفياء الشروط المطلوبة، مشيرة إلى أن من سينطبق عليهم الشروط سيتم توجيههم إلى البنوك من أجل الحصول على موافقة ائتمانية مبدئية من أحد البنوك، ثم تسليم السيارة القديمة لتخريدها.

الجدير ذكره أن الوزارة تستهدف استبدال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات.