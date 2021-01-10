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محمود مسلم

بريد الوطن.. سنابل صبر

كتب:

بريد الوطن
08:56 م | الأحد 10 يناير 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

يلوح على وجنتيك النهار

ويعتصم الفجر خلف انتظار

وفى حدقات المنى ومضة

تعنفها مرهفات انتصار

تراكم فى قلبها عزمها

فيسدل عنها الوجيب الستار

سقى لهفة الشوق فى ثغر صبح

تقاسيم شرق بقلب اعتصار

نثرتك يا قدس بأساً هصورا

يشق ثنايا الأسى فى اختصار

مرصعة يا سنابل صبر

ودونك عزم الوغى ما استدار

تداخلت الموريات على الوعد

شقت دياجر ليل بنار

وفيك استمال الهوى قبلة

تهز اللقا فى سكون انبهار

يقودك يا أفق درب التفاؤل

ميمنة فى ابتهال اعتمار

ستلهث خلف المضى استباقا

عراقل خوف ببرد اغترار

وتحبط مقداد أقداسها

على الدرب يا لمحة والديار

فيختصر الكون صرخة عمرو

يعيد شموخك أسد اقتدار

                                              عبدالناصر الكومى

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