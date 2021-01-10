بريد الوطن.. سنابل صبر

يلوح على وجنتيك النهار

ويعتصم الفجر خلف انتظار

وفى حدقات المنى ومضة

تعنفها مرهفات انتصار

تراكم فى قلبها عزمها

فيسدل عنها الوجيب الستار

سقى لهفة الشوق فى ثغر صبح

تقاسيم شرق بقلب اعتصار

نثرتك يا قدس بأساً هصورا

يشق ثنايا الأسى فى اختصار

مرصعة يا سنابل صبر

ودونك عزم الوغى ما استدار

تداخلت الموريات على الوعد

شقت دياجر ليل بنار

وفيك استمال الهوى قبلة

تهز اللقا فى سكون انبهار

يقودك يا أفق درب التفاؤل

ميمنة فى ابتهال اعتمار

ستلهث خلف المضى استباقا

عراقل خوف ببرد اغترار

وتحبط مقداد أقداسها

على الدرب يا لمحة والديار

فيختصر الكون صرخة عمرو

يعيد شموخك أسد اقتدار

عبدالناصر الكومى

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