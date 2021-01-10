بريد الوطن.. سنابل صبر
كتب:
بريد الوطن
08:56 م | الأحد 10 يناير 2021
صورة تعبيرية
يلوح على وجنتيك النهار
ويعتصم الفجر خلف انتظار
وفى حدقات المنى ومضة
تعنفها مرهفات انتصار
تراكم فى قلبها عزمها
فيسدل عنها الوجيب الستار
سقى لهفة الشوق فى ثغر صبح
تقاسيم شرق بقلب اعتصار
نثرتك يا قدس بأساً هصورا
يشق ثنايا الأسى فى اختصار
مرصعة يا سنابل صبر
ودونك عزم الوغى ما استدار
تداخلت الموريات على الوعد
شقت دياجر ليل بنار
وفيك استمال الهوى قبلة
تهز اللقا فى سكون انبهار
يقودك يا أفق درب التفاؤل
ميمنة فى ابتهال اعتمار
ستلهث خلف المضى استباقا
عراقل خوف ببرد اغترار
وتحبط مقداد أقداسها
على الدرب يا لمحة والديار
فيختصر الكون صرخة عمرو
يعيد شموخك أسد اقتدار
عبدالناصر الكومى
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