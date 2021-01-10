جمال القليوبي: مصر لديها احتياطي من الطاقة يكفي لأكثر من 20 سنة

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة والبترول، إن حجم الإنجازات التي حدثت بقطاع صناعة البترول والغاز الطبيعي، وحجم تقيمها على المستوى العالمي حتى، خلال الخمس سنوات الأخيرة كان مفاجئة للكثير من الاقتصاديات العالمية والمؤسسات الائتمانية والاستثمارية، فتقييم الدولة خلال تلك الفترة، والانتقال من مرحلة شح بالطاقة إلى وفرة بالطاقة وفائض بها، بالإضافة إلى الاكتشافات الاقتصادية التي غيرت من مسيرة التصور لدي الاستثمارات الأجنبية في مصر، جعل لها سياق مختلف عما كان سابقا.

وأضاف أن الدولة تؤمن احتياطي استراتيجي من الطاقة للأجيال القادمة لأكثر من 20 سنة قادمة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية اليوم الأحد، مع قناة «extra news»: «هذا ما جعل تقييم مصر بملف الطاقة عالميا، تحتل المرتبة الثالثة بالاستثمار المؤمن، ضمن 6 دول مؤمنة استثماريا على مستوى العالم، والمرتبة الأولى على مستوى قارة إفريقيا».

وأوضح أن ما وصلت إليه مصر الآن من إنتاج بالغاز الطبيعي، يصل إلى حوالي 7.6 مليار متر مكعب يومي، ولدى الدولة أيضا أمكانيات تفوق الـ 30% زيادة في ما يتم إنتاجه، لافتا أن الدولة لديها استراتيجي واحتياطي كبير للأجيال القادمة يكفي لأكثر من 20 سنة.

وأشار إلى أن مسار الدولة المصرية اقتصاديا، تماشى مع حجم إنجازات ملف الطاقة، لأن العمود الفقري لأي اقتصاد عالمي هو تأمين الطاقة، التي تعني بالضورة تأمين للاقتصاد وثباته، ويعني نوع من الثقة لدى الاستثمار الأجنبي في التوجه نحو الدولة لديها وفر من الطاقة، ولديها أيضا مستوى سعري للطاقة يتماشى مع هذه التحديات.