إنشاء كورنيش بمدينة أبو رديس بطول 2 كيلو متر

قام مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبورديس بحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، بجولة بالمدينة لمعاينة المنطقة الخاصة بإنشاء كورنيش بالمدينة، ومتابعة أعمال رصف وازدواج الطريق، وتنفيذ مجرى السيل الصناعي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على مراحل التنفيذ.

وقال رئيس مدينة أبورديس، إنه من المقرر أن يجري إنشاء كورنيش بالمدينة على البحر بطول 2 كيلو متر، بداية من المنطقة المجاورة لشاطئ شركة بتروبيل وحتى منطقة المجاورة لشركة السويس للزيت، ليكون متنفسًا ترفيهيًا لمواطني المدينة، وسيجري تزويده بكافة الخدمات.

وأكد أنه تم تشكيل لجنة من الفنيين والمتخصصين، لمعاينة الموقع، تمهيدًا لوضع المخطط والرسومات الهندسية الخاصة بإقامة الكورنيش، للبدء الفوري في تنفيذه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالي الجاري.

وأوضح رئيس مدينة أبورديس، أنه جاري تنفيذ المجري الصناعي لحماية المدينة من اخطار السيول، بطول 6 كيلو مترات، وعرض يتراوح بين 40 إلى 50 مترًا، وعمق 3 أمتار وارتفاع 3 أمتار، تمويل وزارة الري.

وأشار رئيس المدينة إلى أن المجرى يبدأ من مخرات السيول بالطريق الدولي الجديد عند منطقة وادي بعبع، وينتهي عند البحر، بتكلفة تقدر بنحو 80 مليون جنيه وبتمويل وزارة الري، وبهدف حماية الطرق والمنتشات من أخطار السيول.

وأضاف أنه جاري تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمدينة وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة، والتي تبلغ تكلفتها الاجمالية 17 مليون جنيه، وتتضمن مشروعات الخطة الاستثمارية عدد من المشروعات الخدمية بالدرجة الأولى في مجالات الكهرباء، والطرق، وتحسين البيئة، وتدعيم احتياجات المناطق الأكثر احتياجًا.

وقال رئيس المدينة إن تطوير شبكة الكهرباء، وتجميل المدينة وتأسيس معدات الحملة الميكانيكية من أولويات مشروعات الخطة الاستثمارية، خاصة أن السيول تضرب المدينة كل عام وتحدث خسائر فادحة في البنية التحتية للمدينة.