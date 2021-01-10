إيجابية مسحة كورونا الثالثة للإعلامي وائل الإبراشي

أكد مصدر بمستشفى الشيخ زايد التخصصي في تصريح خاص «الوطن» أن نتيجة العينة الثانية من مسحة كورونا للإعلامي وائل الإبراشي إيجابية والتي تم سحبها مساء أمس وظهرت نتيجتها منذ قليل.

وقال المصدر إن الإبراشي يتم وضعه مساء كل يوم على جهاز التنفس الصناعي وفي الصباح يتواجد في سرير بدون تنفس صناعي.

وأضاف المصدر أن الإبراشي أجرى حتى الآن ثلاث مسحات، الأولى كانت إيجابية والثانية سلبية والمسحة التأكيدية الثالثة التي ظهرت منذ قليل كانت إيجابية أيضا، ويعني تواجده بالمستشفى لمدة خمسة أيام إضافية، لحين تكرار المسحة مرة أخرى.

ولفت المصدر إلى أن الإبراشي يعاني من كحة متقطعة وأن الأشعة مقطعية على الصدر التي تم عملها أمس أظهرت تحسن في حالته.

حجز الإبراشي في العناية المركزة

وكان «الإبراشي» قد تم احتجازه الأسبوع الماضي بالعناية المركزة، ما دفع البعض إلى تداول شائعات حول وفاته، الأمر الذي نفاه المصدر المقرب من داخل أسرة الإعلامي مناشدًا الجميع بتوخي الحذر وعدم تداول أي معلومات خاطئة، دون التأكد من حقيقتها، ونقل الإبراشي إلى المستشفى بعد سوء حالته.

ويذكر أنه في الـ30 من ديسمبر الماضي، قالت مصادر طبية إنه تم نقل الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «التاسعة» على التليفزيون المصري إلى المستشفى، بعد نقص الأكسجين وسوء حالته بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وتم التواصل مع المسئولين ليتم نقله إلى أحد المستشفيات.

الإبراشي أرسل رسالة لعمرو اديب

وجه الإعلامي وائل الإبراشي رسالة للمواطنين من خلال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر».

وقال «الإبراشي» في رسالته التي قرأها الإعلامي عمرو أديب على الهواء: «منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى مستشفى زايد التخصصي ظهر أمس وأنا في حالة حرجة حيث تمكنت الكورونا من التهام جزء كبير من الرئتين ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس، والآن فقط بدأت حالتي تتحسن، ولكني أحتاج إلى دعواتكم، ورغم صعوبة الحالة إلا أنني على يقين قوي بالشفاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى».