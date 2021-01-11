مصدر لـ«الوطن»: عادل إمام تغيب عن جنازات أصدقائه خوفا من كورونا

حالة من الحزن الشديد سيطرت مؤخرا على الفنان عادل إمام بسبب فقدانه عددا من أصدقائه المقربين في الوسط الفني آخرهم الفنان هادي الجيار والذي لم يستطع توديعه بسبب ظروف فيروس كورونا، حيث اشتركا سويا في بدايتهما خلال مسرحية «مدرسة المشاغبين».

واكتفى إمام بنعي الجيار عبر حسابه على «فيسبوك» حيث كتب «البقاء لله الفنان الكبير هادي الجيار.. ‎خالص العزاء للأسرة الكريمة»، بجانب صورة تجمعهما سويا من كواليس مسلسل «فالنتينو» والذي كان آخر أعمال هادي الجيار بمشاركة الفنان الكبير عادل إمام الذي عُرض في دراما رمضان الماضي.

وعلمت «الوطن» من مصدر مقرب من الفنان عادل إمام أنه من وقت جائحة كورونا مبتعد تماما عن أي تجمعات وفضل التواجد في المنزل مع أسرته متخذا جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأضاف المصدر أن «إمام» حزن بشكل شديد على وفاة السيناريست الراحل وحيد حامد، حيث جمعهما سويا عدد من الأعمال الفنية المميزة ولكنه أيضا لم يستطع المشاركة في تشييع جثمان صديقه بسبب فيروس كورونا واتباع «إمام» هذه الفترة جميع الإجراءات الاحترازية، ذلك بسبب تعرض «الزعيم» لعدد من الأزمات الصحية أثناء تصويره مسلسل "فالنتينو"، ما اضطره لتوقف التصوير أكثر من مرة لحين تماثله للشفاء، ففضل «إمام» الاختفاء الفترة الحالية، ويقضي النجم عادل إمام جميع وقته الفترة الحالية مع أولاده وأحفاده فقط.

مسلسل "فالنتينو" آخر عمل عرض للفنان عادل إمام، رمضان الماضي، بمشاركة عدد من نجوم الفن منهم داليا البحيري، ودلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعبدالرحمن القليوبي، وطه خليفة، وأحمد فريد، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، والفنانين الشباب، والمسلسل تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.