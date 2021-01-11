بدء تعقيم المواقع الأثرية لاستقبال السياح ضمن مبادرة «شتي في مصر»

أعلن المجلس الأعلى للآثار عن حزمة الإجراءات والتسهيلات المقدمة لدعم حركة السياحة الداخلية في إطار مبادرة «شتي في مصر» والتي تنطلق الخميس المقبل في ظل مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وبدأ المجلس تعقيم المواقع الأثرية بالأقصر وأسوان وفي مقدمتها معبدي الكرنك والأقصر ومعابد البر الغربي ومقابر وادي الملوك والملكات وفيلة وأبوسمبل والمعابد الواقعة في مسار زيارة الرحلات النيلية مع تأكيد مراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص في أثناء الزيارات والالتزام بارتداء الكمامات وعدم زيادة عدد المجموعة السياحية الواحدة عن 25 فردًا، إضافة إلى الالتزام بالحد الأقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة كالمقابر والمتاحف

50% تخفيض على التذاكر

وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لـ«الوطن»، إنَّ الإجراءات تضم منح تخفض نسبة 50٪ من أسعار تذاكر المصريين الكاملة، بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة، حيث سيطبق سعر موحد لجميع المصريين وهو سعر تذاكر الطلاب المصريين والذي يمثل 50٪ من سعر التذكرة الكاملة، وذلك خلال شهري يناير وفبراير 2021.

زيارات خاصة لفرق كأس العالم لليد

وبمناسبة استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد في الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، سيتمّ تنظيم رحلات خصيصًا للفرق المشاركة بالبطولة في ظل إجراءات احترازية مشددة للمناطق الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية

كما اعتمد المجلس الأعلى للآثار، أيضًا حزمة من الإجراءات لدعم أصحاب البازارات المضارين من توقف حركة السياحة بسبب فيروس كورونا منها مدّ الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجارية لها خلال شهري يناير و فبراير 2021، إضافة إلى عدم تطبيق أي زيادات على أسعار تذاكر زيارة المتاحف والمناطق الأثرية قبل نوفمبر 2021 وفي ضوء المستجدات.