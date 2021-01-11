بريطانيا: نبعد عن العودة للحياة الطبيعية بسبب التفشى الكبير لكورونا

أعلنت بريطانيا أنها بعيدة الآن عن العودة للحياة الطبيعية بسبب التفشى الكبير لفيروس كورونا المستجد وفقا لما ذكرته قناة «العربية» فى نبأ عاجل.

وأضافت بريطانيا: «إنها في أسوأ نقطة تفش لوباء كورونا».

وسجلت بريطانيا أمس الأحد 54 ألفاً و940 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

و ذكرت قناة «سكاي نيوز» البريطانية، أنه تم تسجيل 563 حالة وفاة متأثرة بالفيروس.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلن الاثنين الماضي في خطاب تلفزيوني فرض إغلاق جديد في إنجلترا ودعوة الأفراد للبقاء في المنازل مثلما حدث في الإغلاق الأول في مارس الماضي، وذلك بعد ارتفاع أعداد الإصابة في البلاد بشكل غير مسبوق.