بنك ناصر: دعمنا القطاع الصحي بـ21 مليونا و682 ألف جنيه

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك حرص في استراتيجيته علي خدمة المجتمع ودعم القطاعين الصحي والتعليمي بشكل أساسي، مضيفةً أنه خلال العام المالي 2019/2020 تم تقديم حزمة من الإعانات والمساعدات العينية تشمل المساهمة في دعم المستشفيات والمعاهد الطبية بالأجهزة والتجهيزات الطبية لخدمة المرضى بالمجان، ودعم ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحويلهم إلى أعضاء منتجين في المجتمع من خلال المساهمة بجزء من قيمة الأجهزة التعويضية والطبية ، والدرجات البخارية والكراسي المتحركة.

إجمالي المساعدات العينية نحو 65 مليون جنيه تقريبا

وأوضحت «القباج» فى بيان لها، منذ قليل، أن إجمالي المساعدات العينية بلغ نحو 65 مليون جنيه تقريبا، مشيرة إلى أن الدعم المقدم من البنك في مجال الصحة بلغ 21 مليونا و682 ألف جنيه ، وذلك من خلال المساهمة في دعم مستشفي جامعة القاهرة بجهاز رنين مغناطيسي لقسم الأشعة التشخيصية طوارئ بـ 13 مليون و700 الف جنيه تقريبا وتقديم جهاز سمع بالنغمات لوحدة السمع والاتزان بـ 136الف و800 جنيه.

تقديم الدعم لمديرية الشؤون الصحية بقنا بمبلغ 14 مليونا و700 ألف جنيه

ومن جانبه أكد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أن البنك يواصل تقديم النموذج الرائد في تحمل المسؤولية المجتمعية على أكمل وجه، خاصة الارتقاء بالرعاية الصحية، من خلال العديد من الأنشطة والمساهمات، مؤكدا أنه تم تقديم الدعم لمديرية الشؤون الصحية بقنا بمبلغ 14 مليونا و700الف جنيه من خلال شراء 13 ماكينة للغسيل الكلوي لوحدة الغسيل الكلوي بقرية حجازة قبلي بمبلغ 2 مليون و600 ألف جنيه.

وأضاف أنه تم تقديم جهاز معالجة المياه بمليون جنيه، كما تم تقديم الدعم لتجهيز مركز حضانات الأطفال المبتسرين بـ 12 مليون جنيه من خلال شراء 40 حضانة بمشتملاتها و20 جهاز تنفس صناعي للأطفال بـ 10 ملايين جنيه وعمل تعديلات في المبني وتحديث شبكة الصرف والكهرباء بمليون جنيه وتجهيز قاعة العلاج الطبيعي وجلسات التخاطب وجهاز السمعيات الخاص بالأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة بمليون جنيه.

تجهيز مستشفيات العزل أثناء جائحة كورونا

وأوضح عشماوي، أن البنك ساهم في تجهيز مستشفيات العزل اثناء جائحة كورونا من خلال تقديم دعم مادي بـ 16 مليون لتجهيز مستلزمات الأسرة والاعاشة بالمدن الجامعية، التي استخدمت كمستشفيات لاستقبال حالات مصابي فيروس كورونا .

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك إلى أن البنك ينتهج سياسة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع خططه وسياساته وذلك بتغيير نمط وظروف حياتهم من خلال توفير الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية، والكراسي المتحركة والدراجات البخارية وتوفير الخدمات الطبية الأخرى التي تساعدهم على التغلب علي إعاقتهم حتى يكونوا قادرين على الحركة والاعتماد على أنفسهم بل ويكونوا قادرين على العمل الذي يلائمهم.

تقديم دراجات بخارية وأجهزة تعويضية بـ 365 ألف جنيه

ساهم البنك في تقديم دراجات بخارية وأجهزة تعويضية بـ 365 ألف جنيه تقريبا، بالإضافة إلي المساهمة في تأسيس صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة «عطاء» بـ 20 مليون جنيه، حيث يتم توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن أمواله على الإنفاق على كل ما يخص ذوى الإعاقة حيث ويمول الصندوق برامج ومبادرات تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو جهات حكومية.