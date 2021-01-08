«السياحة»: أعداد الوفود القادمة لمصر يتوقف على نجاح لقاح كورونا

قال محمد فلا عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن نجاح الأمصال الخاصة بكورونا في القضاء على الفيروس سيرفع من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الشهور المقبلة.

وأضاف فلا لـ«الوطن»، أن العديد من الدول الأوروبية والعربية بدأت في منح مواطنيهم تطعيما ضد فيروس كورونا المستجد ما يعني أن تلك الدول ستكون قادرة على تسيير رحلات سياحية خلال فترة قصيرة حال نجاح المصل في القضاء على الفيروس، موضحا أن نحو 85% من أعداد السياح الذين يزورون مصر سنويا قادمين من أوروبا والدول العربية.

وأشار إلى أن قرار ألمانيا التي احتلت المركز الأول في تصدير السياح إلى مصر خلال السنوات الـ5 الماضية، بإعلان حالة الإغلاق حتى نهاية الشهر الجاري بسبب ارتفاع نسب الإصابات أوقف بشكل مؤقت خطط شركات السياحة الألمانية في تسيير رحلات سياحية إلى مصر حاليا وهو ذات الموقف ببريطانيا.

وتابع «من المتوقع أن تعود الرحلات من هاتين الدولتين تحديدا خلال شهر أبريل المقبل»، موضحا أن نسب إشغال فنادق الغردقة ومرسي علم خلال أعياد الميلاد بلغت في المتوسط نحو 20%.

«السياحة»: أوروبا الشرقية مصدر مهم للسياحة المصرية

وأشار إلى أن غالبية السياح الذين تواجدوا خلال تلك المناسبات هم من دول أوروبا الشرقية، مشيرا إلى أن أوكرانيا ما زالت تحتل المركز الأول في تصدير السياح لمصر منذ إعادة استئناف مصر لاستقبال الحركة السياحية الوافدة من الخارج يوليو الماضي.

ومن جهته قال عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن العالم كله ينتظر بشغف نجاح الأمصال الخاصة بكورونا في القضاء على الفيروس أو على أقل تقدير خلق مناعة بالجسم لمقاومته وذلك حتى تعود الحياة إلى ما كانت عليه قبل فبراير 2020، كما سيعود الجميع للسياحة والسفر من جديد دون أي محاذير صحية.

وأشار إلى أن انتهاء جائحة كورونا سيعيد الحياة إلى طبيعتها بقطاع السياحة وستعود الفنادق من جديد لاستقبال الزوار بنسبة 100% من طاقتها الاستيعابية، موضحا أن الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليا ليست بالكبيرة إلا أنها مهمة جدا فى تغيير الصورة الذهنية لمصر بشكل إيجابي والتأكيد على أن المقصد السياحي المصرى «آمن صحيا».