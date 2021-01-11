ضبط مصنعين غير مرخصين لتعبئة أسطوانات الأكسجين بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، عدة حملات تموينية مكبرة، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري بنطاق مراكز وادي النطرون وأبو حمص وكوم حمادة والنوبارية.

وأسفرت عن تحرير 7 محاضر، وضبط معصرة زيت زيتون بدون ترخيص أو سجل صناعي بمركز وادي النطرون، والتحفظ بها على 5 آلاف لتر زيت زيتون منتج خام بدون علامات وبيانات، و10 جراكن زنة 20 لتر منتج نهائي بدون علامات وبيانات، فضلًا عن تحرير محضر غش تجاري لمحل مبيدات، وضبط أكثر من 30 عبوة مبيدات وأسمدة زراعية منتهية الصلاحية.

وفي مركز أبو حمص، ضُبطت 6 مخالفات تموينية عبارة عن ضبط مصنع تعبئة وتوزيع مواد غذائية كاكاو وسحلب بدون ترخيص من الجهات المختصة، وجرى التحفظ على مستلزمات الإنتاج لحين صدور قرار بشأنها.

وفي مركز كوم حمادة، ضُبط مخزن لبيع أسطوانات الأكسجين غير مرخص، وجرى التحفظ على 28 أسطوانة، وضبط مخزن آخر لبيع وتغير أسطوانات الأكسجين، وتم التحفظ به على عدد 10 اسطوانات، كما ضُبطت 12عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بأحد محلات بيع مستحضرات التجميل.

وفي مركز النوبارية، تم تحرير 4 محاضر لعدم وجود تراخيص لمزاولة النشاط، لمحلات بقالة ومبيدات زراعية، ومحضر غش تجاري لبويات منتهية الصلاحية بـ25 عبوة مختلفة الأحجام.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة، لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.