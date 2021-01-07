ضبط 3 مصانع غير مرخصة لتصنيع الوجبات الغذائية ببني سويف

أعلن المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في بني سويف، شن حملة رقابية وتفتيشية مكبرة مشتركة مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية، فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع الوجبات الغذائية بدون ترخيص، وتم التحفظ على 2000 قطعة «باتيه» غير مدون عليها أي بيانات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المصنع والقائمين على إدارته.

وتابع وكيل وزارة التموين، أن الحملة تمكنت أيضًا من ضبط مصنع بصل غير مرخص، وبداخله 20 شيكارة معبأة من منتجات البصل مجهولة المصدر، ومصنع آخر لمنتجات الألبان بدون ترخيص من الجهات المختصة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

كما تمكنت الحملة من ضبط 400 علبة سجائر مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها لجهات التحقيق للسير في اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

كما أسفرت حملة من إدارة تموين الواسطى شمال بني سويف عن تحرير 22 محضرًا ضد مخابز بلدية، لعدم التزامها بتعليمات التشغيل ووجود مخالفات في وزن رغيف الخبز ومواعيد التشغيل.

من جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميًا، موجهًا بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقًا للقانون.