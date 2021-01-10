الزراعة تستعد لنشاء مراكز لتجميع الألبان في محافظات الصعيد

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إنّ الوزارة بصدد إنشاء مراكز تجميع ألبان في محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية في الثروة الحيوانية، والتي تفتقر إلى وجود مراكز تجميع ألبان.

واضاف الصياد، أنّ هناك تنسيق كامل بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الإنتاج الحربى لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان لتصبح صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل، وضمان الأجهزة من 10 لـ20 عاما.

ولفت إلى أنّ وزير الزراعة وافق على إنشاء 10 مراكز جديدة تابعة للوزارة طبقا للمواصفات القياسيه لخدمة صغار مربي ماشية اللبن ومنتجي الألبان، وتكون نماذج تحتذى للقطاع الخاص في محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا وجنوب سيناء والغربية والبحيرة، ومركزين في الفيوم وكفر الشيخ.

التنسيق مع الإنتاج الحربي لتصبح الصناعة وطنية بامتياز

وأكد ضرورة مشاركة أصحاب مراكز تجميع الألبان للاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة التي توفرها الدولة لتطوير ورفع كفاءة مراكزهم طبقا للمواصفات القياسية.

ووافق البنك الزراعي المصري على توفير 59,5 مليون جنيه لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 42 مركزا لتجميع الألبان في عدد من المحافظات، ضمن مبادرة البنك المركزي لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أصدر وزير الزراعة قرارا بإستثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشرط القانوني للتمويل، والاهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة في أماكن تمركز صغار مربي ماشية الألبان ومنتجي الألبان، ورفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقا للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية.

وتهدف الوزارة من وراء مشروع مراكز تجميع الألبان، إلى توفير ألبان جيدة صالحة للاستهلاك الطازج أو التصنيع، ما يفتح آفاق جديدة لتصدير مشتقات الألبان إلى الخارج، ويحسّن العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين، خاصة أنّ مراكز تجميع الألبان هي المنافذ التسويقية لصغار مربي ماشية اللبن.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية، إنّ الوزارة شكّلت لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانيا على أرض الواقع وتحديد احتياجات التطوير لكل مركز، وبدورها ترفع تقريرها الفني للعرض على اللجنة التنسيقية للبت في اعتماد التمويل اللازم بعد استكمال الدراسات الائتمانية من قبل البنوك الممولة.

وتسعى وزارة الزراعة إلى وضع آليات الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والأصول والأراضي التابعة للوزارة بشكل اقتصادي، ورفع كفاءة استغلال الأصول التابعة للوزارة بالمحافظات كافة، وسرعة التحرك نحو تحقيق هذا الهدف في ضوء الحصر الذي تم لها وتصنيفها لتعظيم العائد منها، وبذل كل الجهود لرفع كفاءة استغلال الأصول بالشكل الأمثل.