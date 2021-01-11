ضبط 98 قضية مخدرات وتنفيذ 39 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 28 قطعة سلاح ناري، بحوزة 27 متهمًا، وتنفيذ 39185 حكمًا قضائيًا متنوعًا بإجمالي 5057 محكومًا عليه.

كما ضبط 98 قضية مخدرات بحوزة 104 متهمين، و12 هاربًا، و13 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، 299 دراجة نارية مخالفة، و23327 مخالفة مرورية، وجرى ضبط تشكيلين عصابيين، وإعادة 3 سيارات و3 دراجات نارية مبلغ بسرقتها.

وجرى فحص 43 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.