وفاة راهب في دير مارمينا بالإسكندرية 

أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، اليوم الإثنين، وفاة الراهب القس بموا آفا مينا، دون الإعلان عن أي تفاصيل تخص صلوات التجنيز، إلا أنه من المقرر أن تقتصر على رهبان الدير فقط نظراً لغلق الدير وامتناعه عن استقبال الزائرين، وذلك ضمن قرارات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

جدير بالذكر أن دير مارمينا كينج مريوط، يعد من أحد المناطق الأثرية المهمة في العالم، فهو دير للأقباط الأرثوذكس معروف باسم دير «مارمينا العجايبي»، ويقع بإقليم مريوط جنوب الإسكندرية بحوالي 50 كيلو مترًا، ويعد من أقدم وأجمل الأديرة الموجودة بالعالم، حيث يرجع تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي.

وسُجلت منطقة دير مارمينا الأثرية في سجل أهم المناطق الأثرية بمنظمة اليونسكو، والتي وجهت عام 1979 عناية خاصة بالمنطقة وأقرتها ضمن 57 منطقة في العالم كتراث إنساني يجب العناية به والمحافظة عليه عالميًا، وأصدرت بهذا الصدد كتابًا عام 1982.

وكان دير الشهيد العظيم مارمينا العجايبي، قد أصدر بيانًا اعتذر فيه عن استقبال الزائرين منذ مطلع العام الجاري، سواء مصريين أو أجانب وأيضا الرهبان الضيوف والآباء الكهنة، وذلك بسبب تفشيى فيروس كورونا المستجد، دون تحديد موعد لإعادة الفتح مجدداً.