عاجل.. الحبس سنة لـ منار سامي «فتاة التيك توك» في قضية «إيصال أمانة»

قضت محكمة جنح كفر شكر بالقليوبية، بمعاقبة المتهمة منار سامي، صاحبة فيديوهات الرقص على «تيك توك»، بالحبس لمدة سنة واحدة، لإدانتها بخيانة الأمانة في قضية إيصال أمانة مقامة ضدها من المحامي مينا ناجي نعيم، وكيل المواطن أحمد كمال.

وأصدَرت المحكمة حكمها في الدعوى التي حملت رقم 4209 لسنة 2020، حيث اقام المواطن دعوى، اتهم فيها «منار» بخيانة الامانة وتبديد مبلغ 100 ألف جنيه، في قضية ايصال أمانة، وشمل الحكم الصادر من المحكمة إلزام المتهمة بدفع مبلغ 1000 جنيه لوقف تنفيذ حبس الحبس.

وكفل القانون للمتهمة الطعن على الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة، والتي قد تؤيد الحكم أو تلغيه.

وأثارت منار سامي الجدل، بعد ظهورها في عدة فيديوهات تؤدي فيها حركات راقصة بشكل إباحي على أنغام موسيقى شعبية بكلمات هابطة، حتى تقدم ضدها المحامي أشرف فرحات، مؤسس جملة تطهير المجتمع ببلاغ، وألقت الشرطة القبض عليها.

قضية إيصال الأمانة الأخيرة، لم تكن الأولى للمتهمة، حيث عاقبتها المحكمة الاقتصادية بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه، لإدانتها بالاعتداء على قيم المجمتع من خلال صناعة وبث فيديوهات رقص خليعة، والتحريض على الفسق الفجور، وذلك في يوليو العام الماضي.

وفي سبتمبر الماضي، قضت محكمة الجنح المستأنفة تأييد الحكم الصادر ضدها، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز، والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

واستمعت المحكمة، لأقوال المتهمة التي قالت إنَّها شاركت وعمرها 15 عامًا في عمل فيلم لتوعية الأطفال، وأكّدت أنَّها أقامت دعوى قضائية ضد طليقها، تتهمه بنشر صور جنسية لها على مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بسمعتها، واستخدامها كورقة ضغط ليحصل على حضانة طفلتيهما «لي لي».

وقالت المتهمة، إنَّها أرسلت له هذه الصور خلال فترة زواجهما وسفره خارج البلاد، لكنه استغلها بعد حدوث خلافات بينهما والانفصال من أجل التنازل عن حضانة طفلتها له.