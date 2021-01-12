14 شرطا لإنشاء مخبز.. بينها نوعية الوقود المستخدم

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضوابط وشروطا للموافقة على إنشاء المخابز بأنواعها تكون الأولوية للمناطق والمجتمعات العمرانية الجديدة التى لا توجد بها مخابز بلدية قائمة تفى بحاجة السكان، وعدم الموافقة على إنشاء مخابز بلدية جديدة بالقرب من المخابز التى تنتج الخبز الأفرنجي أو السياحي أو الحلوى من العجين.

الاشتراطات الواجب توافرها فى التراخيص للمخابز البلدية دقيق 82% الجديدة، ويرصد التقرير التالي شروط إنشاء مخبز:

1- مساحة المخبز لا تقل عن 65 مترا.

2- ارتفاع المخبز لا تقل عن 4 أمتار ويكون بالخرسانة المسلحة والحوائط جميعها مغطاة بالقيشانى.

3- مصدر المياه والكهرباء عمومى مع وجود صرف صحى.

4- جدران المعجن بالقيشاني وأرضية المعجن مبلطة مع وجود منافذ مغطاة بالسلك ووجود صنبور مياه خاص بالعجين وآخر للمياه الساخنة وأن يتم العجن آليا في حلة مصنوعه من مادة غير قابلة للصدأ.

5- دورة المياه والمغاسل مناسبة وبعيدة عن المعجن وصالة الخبز ومكان مستقل للدقيق.

6-عدم تعرض الخبز للهب المباشر عند الخبز وعلى أن يكون الوقود المستخدم السولار أو الغاز الطبيعى مع توافر ولاعة سولارية أو غازية لتقليل نسبة عادم الغاز للنسب المسموح بها مع مراعاة قوانين البينة ويحظر استخدام المازوت تماما.

7- الفرن نصف آلي حسب المواصفات المعتمدة ومعزول حراريا.

8- تزويد تغذية الوقود بمحابيس بعيدة عن الغاز لتلافى أخطار الحريق.

9- لا بد أن تكون المدخنة أعلى العقار والعقارات المجاورة على أن يركب بنهايتها (طنبوشة).

10- سعة خزان السولار الأرضي لا يقل عن 2 طن بعيدا عن بيت النار بحسب قدرة الفرن بخلاف خزان لبيت النار.

11- وجود مناشر كافية لتهوية الخبز المنتج.

12- أن يكون المخبز مزودا بأجهزة اطفاء الحريق مع مراعاة قواعد الأمن الصناعي.

13- الاحتفاظ بميزان حساس بالمخبز.

14- وجود منفذ لبيع الخبز المنتج وبه فاترينة عرض الخبز وأرفف للتهوية ومضاء بالكهرباء.