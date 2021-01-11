الأسبوع المقبل.. مواعيد تسليم أراضي العاملين في الخارج بدمياط الجديدة

أراضى سكنية عدة، تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، كنوع من أنواع التيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على قطعة أرض سكنية، للبناء عليها والاستقرار بها.

وتسلم تلك الأراضى خلال مدة أقصاها 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح، ويتم الإعلان عن الفائزين بالأراضى المطروحة، من خلال قرعة عشوائية.

وينتظر الفائزون بالأراضي السكنية ضمن القرعة العشوائية، موعد تسلم الأراضي، حيث أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ في تسليم قطع الأراضي السكنية «الأكثر تميزا» وأراضي العاملين بالخارج المرحلة السابعة «بيت الوطن» بمنطقة بارك دمياط، بمدينة دمياط الجديدة.

على أن يبدأ التسليم يوم الأحد 17-1-2021، وحتى يوم الخميس 4-2- 2021، وذلك لإعطاء فرصة لجميع العملاء الفائزين بالوحدات السكنية، الذهاب لجهاز المدينة والانتهاء من إجراءات الاستلام.

ويتم تسليم قطع الأراضي السكنية الأكثر تميزا، القطع من 1: 11، يوم الأحد 17-1-2021، والقطع من 12: 22، يوم الإثنين 18-1-2021، والقطع أرقام (23- 31- 33- 34)، يوم الثلاثاء 19-1-/2021، والقطع من 35: 44، يوم الأربعاء 20-1-2021.

والقطع من 45: 54، يوم الخميس 21-1-2021، والقطع من 55: 64، يوم الأحد 24-1-2021، والقطع من 65: 74، يوم الثلاثاء 26-1-2021، والقطع من 75: 84، يوم الأربعاء 27-1-2021، والقطع من 85: 94، يوم الأحد 31-1-2021.

أما القطع من 95: 101، ومن 103: 105، يوم الاثنين 1/2/2021، والقطع من 106: 115، يوم الثلاثاء 2/2/2021، وتخصيص يومي الأربعاء 3/2/2021، والخميس 4/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وسيتم تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج المرحلة السابعة «بيت الوطن»، القطع من 1: 11، يوم الأحد 17/1/2021، والقطع من 12: 21، يوم يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع من 22: 31، يوم الثلاثاء 19/1/2021.

بينما سيتم تسليم قطع الأراضى من 32: 41، يوم الأربعاء 20/1/2021، والقطع من 42: 51، يوم الخميس 21/1/2021، والقطع من 52: 61، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 62: 71، يوم الثلاثاء 26/1/2021، وتخصيص يوم الأربعاء 27/1/2021، لمن تخلف عن التسلم في المواعيد السابقة.