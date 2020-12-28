فيديو.. كيفية ضبط درجة حرارة مقصورة سيارت BMW من خلال التهوية الإضافية

نشرت شركة BMW الألمانية عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب فيديو أوضحت فيه كيفية طريقة ضبط تكييف الهواء تلقائياً مع درجة الحرارة المحيطة.

تسمح التهوية بتعديل درجة حرارة المقصورة قبل بدء الرحلة، وذلك باستخدام الطاقة من بطارية السيارة، اعتمادًا على درجة الحرارة المحددة ودرجة الحرارة المحيطة، يتم تهوية الجزء الداخلي أو تسخينه باستخدام أي حرارة متبقية متاحة من المحرك، يمكن تشغيل النظام وإيقاف تشغيله مباشرةً.

من أجل ضبط وتفعيل وقت المغادرة، انتقل إلى CAR ،Settings، المناخ المريح، Auxiliary ventilation، جدول المغادرة، وحدد وقت المغادرة المطلوب، اضبط وقت المغادرة وحدد يوم الأسبوع إذا لزم الأمر.

بعد تفعيل وقت المغادرة المطلوب، يشير رمز المروحة والوقت على شاشة عرض المناخ إلى أنه تم تنشيط وقت المغادرة.

يجب أن تمر 10 دقائق على الأقل بين ضبط/تنشيط وقت المغادرة ووقت المغادرة المحدد، وبالتالي فإن التحكم في المناخ لديه وقت كافٍ للعمل.

وتعمل الشركة بشكل دائم على تطوير أنظمة الأمان والترفيه داخل سياراتها، لتواكب التطورات الجديدة في عالم السيارات حول العالم، ولها العديد من الأنظمة التي جرى إطلاقها خلال الآونة الأخية، أبرزها خاصية التحدث مع سيارات BMW.

كما تطرح الشركة العديد من الطرازات المختلفة منها سيارات الكروس أوفر والـSUV والسيدان، وتركز الشركة على طرازات الـSUV التي أصبح لها إقبال كبير من العالم على الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وبدأت الشركة الألمانية BMW في تطوير صناعة السيارات الكهربائية وإنتاج العديد من الطرز والموديلات الجديدة التي تعمل بنظام الدفع الكهربائي، منذ اندلاع ثورة التكنولوجيا ودخول البطاريات قطاع تصنيع السيارات.