طريقة اختيار وكيل BMW الأقرب والمفضل لديك «فيديو»

نشرت شركة BMW الألمانية، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، فيديو شرحت فيه كيفية اختيار الوكيل الوكيل المفضل لدى السائق في حالة استخدام تطبيق My BMW، عند الحاجة إلى صيانة السيارة، لدى الوكيل المعتمد.

ويبلغ وكيل خدمة BMW المختار من خلال مكالمة BMW Teleservice التلقائية، عبر الإنترنت.

وللتسجيل عليك الدخول إلى بوابة العملاء BMW ConnectedDrive، باستخدام تطبيق BMW الخاص بك، ثم افتح «إدارة المركبات»، وحدد «شريك الخدمة»، وانقر على «تغيير شريك خدمة BMW»، يمكنك البحث عن شريك خدمة في المنطقة المجاورة لك عن طريق إدخال المدينة أو الرمز البريدي، ثم حدد شريك الخدمة المفضل لديك من القائمة أو بالنقر فوق أحد المسامير الموجودة على الخريطة لعرض التفاصيل.

انقر فوق «حفظ» لتأكيد أن شريك الخدمة هو الشريك المفضل لسيارتك BMW، وبعدها يمكن لسيارتك BMW الآن إرسال بيانات Teleservice تلقائيا إلى شريك الخدمة الذي اخترته، ويمكنك جدولة مواعيد الخدمة مباشرة.

وتعمل الشركة بشكل دائم على تطوير أنظمة الأمان والترفيه داخل سياراتها، لتواكب التطورات الجديدة في عالم السيارات حول العالم، ولها العديد من الأنظمة التي جرى إطلاقها خلال الآونة الأخية، أبرزها خاصية التحدث مع سيارات BMW.

كما تطرح الشركة العديد من الطرازات المختلفة منها سيارات الكروس أوفر والـSUV والسيدان، وتركز الشركة على طرازات الـSUV التي أصبح لها إقبال كبير من العالم على الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وبدأت الشركة الألمانية BMW في تطوير صناعة السيارات الكهربائية وإنتاج العديد من الطرز والموديلات الجديدة التي تعمل بنظام الدفع الكهربائي، منذ اندلاع ثورة التكنولوجيا ودخول البطاريات قطاع تصنيع السيارات.