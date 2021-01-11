بسبب التزويغ.. إحالة موظفي 5 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

أمر وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة القليويبة، الدكتور محمود الصبروط، بإحالة العاملين في 5 مراكز شباب للتحقيق، بسبب "تزويغهم" عن العمل، وإغلاق مراكز الشباب في الأوقات الرسمية.

جاء قرار إحالة هؤلاء الموظفين للتحقيق بناءً على تقرير لجنة متابعة ميدانية، تضم كلاً من هاني حجاج، مدير ادارة التخطيط والمتابعة بمديرية الشباب والرياضة، وعيسى محمد، مدير إدارة الشئون الإدارية، لمتابعة سير العمل في 15 مركزاً للشباب بإدارتي شباب بنها وطوخ، والتأكد من الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والنظافة والتطهير للمبانى الادارية والملاعب والانضباط فى العمل.

وأسفرت المتابعة عن وجود عدد من المراكز المفتوحة ونظيفة ومعقمة، وتبين التزام العاملين بها، وممارسة الأنشطة بانتظام، في حين تبينت لجنة المتابعة من وجود مراكز مغلقة، وتغيب العاملين عنها في أوقات العمل الرسميه.

وفي وقت سابق، أعلن الديوان العام لمحافظة القليوبية أن المحافظ، اللواء عبد الحميد الهجان، قرر فتح تحقيق عاجل في واقعة قيام مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية بتوجيه إهانات إلى أبناء المحافظة، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، خاصةً أهالي مدينة بنها، واصفاً إياهم بـ"البهائم".

وجاء في بيان رسمي صادر عن محافظ القليوبية "توجيه اللواء عبد الحميد الهجان وافر التحية والاحترام والتقدير لشعب ومواطني القليوبية العريق، وتقدير الدور المجتمعى لهم للنهوض بمجتمعنا".

وأضاف البيان أنه "بالإشارة إلى ما نسب من مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية، يعبر عن رأيه الشخصي، فان محافظة القليوبية تتقدم بالاعتذار عن ما تم تناوله، والمحافظة تعمل دوماً على توضيح الحقائق للمواطنين، وما يتم من إنجازات على أرض الواقع، وتؤكد المحافظة أن جميع القيادات التنفيذية تكن كل احترام وتقدير لمواطني القليوبية".

وتابع البيان أن المحافظ وجه بإحالة الأمر للتحقيق العاجل والفوري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً على كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بعدم ابداء أي آراء شخصية على صفحات التواصل الاجتماعي، تتعلق بالعمل العام.

وأوضح وأن الجهة المختصة بإصدار البيانات الإعلامية هى الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على "فيسبوك"، التابعة لمكتب المحافظ.