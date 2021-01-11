عاجل.. انفجار «تنك» أكسجين قبل تفريغه بحميات نجع حمادي دون إصابات

شهد محيط مستشفى حميات نجع حمادي، مساء اليوم اليوم الإثنين، انفجار «تنك» أكسجين معبأ على عربة مخصصة لذلك، وتسرب الغاز، قبل تفريغه بالمستشفى، دون وقوع مصابين.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بانفجار «تنك» أكسجين قبل تفريغ حمولته بمستشفى حميات نجع حمادي، ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.

وتبين أن التسريب من المحبس الرئيسي وتم إغلاقه على الفور، أثناء تواجد العربة امام المستشفى.

وكان الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، قال إن مستشفى حميات نجع حمادي الذي يخضع لأعمال التطوير تمهيدا لتشغيله هو مستشفى فرز وعزل لمصابي كورونا بقوة 58 سريرا و10 أسرة عناية.

ويوجد بالمستشفى شبكة غازات بسعة 6000 لتر وأسطوانات أكسجين بسعة 65 أسطوانة، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تأتي في إطار حرص الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة والعمل المستمر لتحسين قطاع الصحة بقنا من أجل تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.