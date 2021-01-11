معلومات لا تعرفها عن العداد الذكي.. «أهمها التحكم في استهلاك الكهرباء»

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أن العداد الذكي يتيح للمشترك إمكانية ضبطه على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر، ويقوم بإنذار المستهلك حال قرب نفاد الرصيد لافتا إلا أنه يمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة أو من خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك واستلاف رصيد.

متابعة الاستهلاك باليوم والشهر

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن العداد الذكي يتضمن تطبيق خدمة العميل (CSS) لمتابعة الاستهلاك على مدار اليوم والشهر وسداد الفواتير وأقصى حمل وإرسال رسائل نصية للمشترك بإصدار الفاتورة وأقصى حمل ومواعيد فصل التيار عند القيام بأعمال الصيانة وتطبيق المحمول لمتابعة استهلاك المشترك على مدار اليوم والشهر وتسديد الفواتير وأقصى حمل والسداد الإلكتروني.

تتم المحاسبة طبقا للاستهلاك الفعلي

وقال المصدر إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقوم حاليا بمشروع تجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي على مستوى 6 شركات، تمهيدا لتعميم التجربة، لافتا إلى أن المستهلك يتمتع بنفس أسعار الشرائح، حيث تتم المحاسبة طبقًا للاستهلاك الفعلي.

ويستعرض «الوطن» المناطق التي يتم فيها تركيب المشروع التجريبي:

- 53 ألف عداد بشركة توزيع كهرباء شمال القاهرة بمنطقتي «العبور ومدينة نصر» بمعرفة شركة «ساجيمكوم» الفرنسية.

- 60 ألف عداد بشركة توزيع جنوب القاهرة بمنطقتي «6 أكتوبر والشيخ زايد» بمعرفة شركة «السويدي إلكتروميتر»

- 39 ألف عداد بشركة توزيع الاسكندرية بمنطقتي وسط الإسكندرية وبرج العرب، بمعرفة شركة «هاواوي» الصينية.

- 50 ألف عداد بشركة توزيع القناة بمنطقة «العاشر من رمضان» بمعرفة شركة «إسكرا إمكو» المصرية.

-30 ألف عداد بشركة توزيع جنوب الدلتـا في طنطا بمعرفة شركة (ZTE) الصينية.

- 28 ألف عداد بشركة توزيع مصر الوسطي في «المنيا وأسيوط» بمعرفة شركة «السويدي إلكتروميتر» المصرية.