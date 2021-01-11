لفظ أنفاسه ببدلة الفرح.. أول صورة لكيرلس وخطيبته أريني قبل وفاته فجأة

استيقظ من نومه مبكراً، كان المنزل مزخرفاً بالورود والزينة، الزغاريد تنطلق من جميع أرجائه، ثم أخذ يصافح الأهل والأصدقاء واحداً تلو الأخر، ويعانق أصحاب العمر فرحاً ومتأهباً لحضور أكليل زفافه على حبيبة العمر داخل الكنيسة، ثم بدأ يستعد لدخول عش الزوجية، فوضع الحناء في يديه، وانطلق إلى غرفته لارتداء بدلة الفرح، غير أن القدر لم يمهله لتصعد روحه إلى السماء، حيث لفظ أنفاسه الأخيره قبل ساعة واحدة من عقد الأكليل.

حصلت "الوطن" على صوره تجمع مدرب السباحة الشاب "كيرلس شحاتة"، 26 سنة، وبرفقته خطيبته "أريني إسحاق"، حيث توفى العريس اليوم الاثنين، داخل منزله بقرية "بني سعيد"، التابعة لمركز أبو قرقاص، في جنوب محافظة المنيا، قبل ساعة واحدة من عقد أكليل زواجه.

وذكر عدد من أهالي القرية أن "كيرلس" لفظ أنفاسه الأخيره فجأة وهو يرتدي بدلة الفرح، إذ كان مقررا عقد أكليل زواجة في تمام الساعة الخامسة عصراً من مساء اليوم الاثنين، بينما فارق الحياه في حوالي الساعة الرابعة، مما أصاب الجميع بحالة من الصدمة والذهول، وقد بكاه الجميع متأثرين برحيله المفاجئ وفي يوم زفافه.

وعاش الأهالي لحظات عصيبة حزناً على فراق الشاب الذي يؤكد الجميع أنه كان يتمتع بالخلق الرفيع، ويحظى بالاحترام، كما أنه كان محبوباً من الصغير قبل الكبير، ومعروف عنه الشهامة والكرم، ولا يتوانى عن مساعدة الآخرين، كما أن أسرته تحظى بحب واحترام جميع أهالي القرية.

وكتب عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبارات مواساة ونعي ورثاء للشاب "كيرلس"، مؤكدين صدمتهم فور تلقي خبر وفاته في يوم زفافه، ومنهم "مينا يوسف"، الذي كتب: "إحساس صعب قوي على أسرة بتستعد لفرح ابنها، وتأتي الفاجعة بالوفاة، ليكلل في السماء، كيرلس سافر السما النهاردة، قبل الأكليل بتاعه بساعة، صلوا من أجل أهله".