زايد: تعاقدنا على 40 مليون جرعة سينوفاك.. وبداية التلقيح في أول فبراير

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن موقف دول العالم من لقاحات كورونا «قريب من بعضه»، إذ أن هيئة الدواء المصرية، أصدرت ما يعرف بـ«موافقة الطوارئ» على استخدام لقاح سينوفارم الصيني، وأصدرت الصين الموافقة التجارية على تصدير اللقاح، وفي هذه الأثناء تضع بكين الجدول التصديري للدول التي عقدت الاتفاقيات وأولها مصر، مشددة على أن مصر جهزت في جميع محافظاتها، أماكن للتطعيمات، وجرى التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورفعت كفائتها لكي تكون لائقة.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «on»: «حصلنا على أول شحنة وكان من الممكن أن نبدأ بها، لكن عدد سكاننا كبير وبالتالي فنحن في حاجة إلى ستوك كبير لبداية التلقيح».

وتابعت: «خلال هذا الأسبوع سنحصل على جدول تدفق سينوفاك، وبنهاية هذا الأسبوع سنعرض على برنامج التدفق وتعاقدنا على 40 مليون جرعة لـ20 مليون مواطن، إذ يحصل كل مواطن على جرعتين، وقد نبدأ عملية التلقيح في نهاية هذا الشهر او بداية شهر فبراير على أقصى تقدير».

تعاقدنا على مليون جرعة من أسترازينيكا

وحول لقاح أسترازينيكا، قالت: «دخلت الملف الخميس اللي فات واستوفته، وبعتت لنا العقد المالي النهائي وحصلنا على موافقة التحكيم الدولي بمجلس الوزراء، ولدى أسترازينيكا أكثر من مصنع ليكون أكبر إنتاج في العالم، وسنحصل مع دول الشرق الأوسط على اللقاح من المصنع الروسي، لكن قبلها يجب عقد دراسة مقارنة للتأكد من أن ما تم إنتاجه في الهند هو نفس ما أنتجه المصنع الروسي، وهو شأن داخلي للشركة، وتعاقدنا على 40 مليون جرعة من هذا اللقاح، وبالنسبة إلى جافي فإن اللقاحات التي سنحصل عليها منه هي أسترازينيكا غالبًا، وذلك في الربع الاول من هذا العام وقد يبدأ بالوفاء باحتياجاتنا من الشهر القادم، وسيجرى البدء باحتياجات الأطقم الطبية ثم مصابي الأمراض المزمنة وكبار السن ثم بقية احتياجات الـ20% من عدد السكان طيلة فترات هذا العام».